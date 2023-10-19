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新闻多一点丨文明对话，何以良渚？

2023年10月19日08:47 | 来源：新华网
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　　10月18日，国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时宣布，中方将举办“良渚论坛”，深化同共建“一带一路”国家的文明对话。

　　文明对话，何以良渚？

　　良渚，意为“美丽的水中之洲”，位于浙江杭州市余杭区，以附近的良渚镇得名。1936年，考古学家首次发现良渚遗址；20世纪80至90年代，考古工作者在良渚遗址相继发现一大批高等级墓地、祭坛和人工堆筑的大型宫殿基址；2007年，发现良渚古城；2015年，发现良渚古城外围水利系统。

　　据了解，良渚古城遗址距今已有5300年至4300年的历史，是一座包括宫殿区、内城和外城的三重城，占地630多公顷，被誉为“中华第一城”。

　　2022年7月6日拍摄的良渚古城遗址老虎岭遗址公园（无人机照片）。新华社记者 黄宗治 摄

　　“良渚遗址是实证中华五千年文明史的圣地”，2003年7月，时任浙江省委书记习近平对遗址的历史地位作出重要论断。2016年，习近平总书记又对良渚古城遗址申遗作出重要指示。

　　2019年7月6日，良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》。外国专家评价说，“良渚让我们对中国早期文明的认识提前一千多年”。

　　从古丝绸之路到今天共建“一带一路”，从五千年前的良渚遗址到新时代的“良渚论坛”……历史和实践证明，文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。只有坚持平等、互鉴、对话、包容，才能更好地推动不同文明共同发展进步，汇聚起构建人类命运共同体的最大合力。

　　记者：范思翔、冯源

　　视觉｜编辑：王秋韵、潘一景

　　新华社国内部、浙江分社联合出品

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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