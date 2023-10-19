新华社华盛顿10月18日电 （国际观察）拜登踏上中东“囧途”

新华社记者邓仙来

美国总统拜登18日抵达以色列进行访问。访问前夕，加沙城一家医院遭到空袭，造成数百人死亡。巴勒斯坦将矛头直指以色列，以色列予以否认。约旦18日凌晨宣布，取消原定于当天在安曼举行的巴勒斯坦、约旦、埃及和美国四方领导人会晤。

分析人士指出，拜登此次访问有内外双重目的，对内希望通过此访为明年大选提振选情，对外则在展现对以色列支持的同时，平衡与阿拉伯国家的关系。但加沙城医院遇袭及随后阿拉伯国家领导人取消会晤，让拜登此行陷入尴尬窘境。

可怕的袭击

巴安全部门人士告诉新华社记者，有大量流离失所者暂时居住在遇袭医院内，现场可听到强烈爆炸声，爆炸还引发了火灾。巴勒斯坦总统阿巴斯当天宣布，在巴全境为医院遇难者及在本轮冲突中遇难的巴勒斯坦人哀悼三天。

加沙城医院遇袭一事引发巴勒斯坦及周边国家强烈谴责。巴勒斯坦总理阿什提耶发表声明称，加沙城医院“屠杀”是“种族灭绝”的可怕罪行；黎巴嫩总理米卡提、议会议长贝里谴责“以军袭击加沙城医院”；约旦国王阿卜杜拉二世强烈谴责“以军对加沙城医院的空袭”，并警告说当前的巴以冲突已进入危险阶段；土耳其外交部也发表声明说，土对“以色列袭击加沙城医院并造成数百名巴勒斯坦人死亡”感到非常愤怒。

以色列国防军回应称，加沙地带武装组织当晚向以色列发射了多枚火箭弹，其中巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的火箭弹发射失误并击中医院，应为此事负责。

根据世界卫生组织的声明，遭袭医院是加沙地带北部被以色列军方要求疏散的20家医院之一。世卫组织呼吁以色列撤销撤离命令，遵守国际人道主义法，保护医疗机构安全。联合国人权事务高级专员图尔克用“可怕”形容这一袭击，并称这是“完全无法接受的”，暴力和杀戮必须立即停止，国际社会必须尽一切努力结束这种情况。

美国智库中东研究所高级研究员兼冲突解决主任兰达·斯利姆表示，医院遇袭后，“情况将会非常糟糕”。

尴尬的访问

拜登在事发后发表声明说，对加沙城医院发生爆炸感到愤怒并深感悲痛。英国广播公司报道称，随着约旦、埃及和巴勒斯坦领导人与拜登的会晤取消，拜登面临尴尬处境。

阿巴斯发表讲话说，以色列政府已越过“所有红线”。约旦外交大臣萨法迪表示，新的四方会晤时间将取决于有关国家何时同意结束“针对巴勒斯坦人的战争和屠杀”。

美国有线电视新闻网说，拜登在新一轮巴以冲突中面临两难境地，既要表达愤怒，又要避免冲突升级。拜登试图通过与阿拉伯国家领导人举行会晤达到自身目的，在支持以色列的同时平衡与阿拉伯伙伴的关系。但会晤在最后一刻被取消，意味着拜登面临新的外交难题。

中东研究所高级研究员查尔斯·利斯特表示，拜登访问以色列的时机和预期效果无比糟糕。美国前驻以色列大使丹尼尔·库尔策指出，加沙城医院遭袭让拜登陷入不愿面对的局面。

糟糕的中东政策

美国大西洋理事会学者乔纳森·帕尼科夫表示，美国在巴以问题上缺乏真正的战略，这将构成长期风险。

多年来，美国在中东频频挑起冲突，甚至发动战争直接推动政权更迭，导致中东多国战火连连，深陷冲突泥潭和安全困境。中东研究所学者哈夫莎·哈拉瓦对此直言，美国在中东地区的形象已无法挽救，“美国人在该地区不讲道德”。

然而随着明年美国大选不断临近，面对严重人道主义危机，美国政客却仍把中东问题当作竞选筹码。正如美国战略与国际问题研究中心中东问题专家约恩·阿尔特曼所说，拜登作为政客的身份决定了此访的意义，对他而言，这是竞选的延伸。

美国《新闻周刊》网站文章指出，巴以冲突迫使白宫面对潜在的地区战争前景，届时可能会消耗政府数周或数月的精力。在拜登正加大竞选力度之际，这对他来说是一场最糟糕的外交危机。

分析人士指出，近年来，有关以色列的议题在美国党派政治中热度上升，共和党屡屡攻击民主党“支持以色列力度不够”。拜登希望借此访突出他对以色列的一贯承诺，以巩固或争取国内犹太裔及基督教福音派的选票。

令拜登尴尬的是，民主党党内并不完全支持他的“亲以”立场，多位进步派议员批评“以色列空袭所造成的平民伤亡”，呼吁冲突方立即停火并对加沙地带开展人道主义援助。此外，民调显示近年来民主党人对巴勒斯坦的同情度在上升，因此拜登通过此访究竟能在多大程度上获得政治加分，还是未知数。（参与记者：刘品然、柳伟建）

(责编：贾文婷、刘洁妍)