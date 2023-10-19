新华社北京10月18日电 巴勒斯坦卫生部门17日说，加沙地带北部加沙城一家医院当晚遭以色列空袭，造成数百人死亡。以色列国防军否认发动空袭，指认巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）应对此事负责，后者否认。

这是10月18日在加沙城拍摄的医院遭袭现场。新华社发

巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯随后宣布退出原定18日在约旦首都安曼举行的巴勒斯坦、约旦、埃及和美国领导人会晤。约旦方面宣布，四方峰会取消。白宫证实，美国总统约瑟夫·拜登已推迟访问约旦，此次中东之行将只访问以色列。

死伤惨重

根据巴勒斯坦卫生部门的消息，阿赫利阿拉伯医院（又名浸信会医院）遭到空袭，至少500人死亡。按照美联社说法，这是巴以新一轮冲突爆发以来，加沙地带致死人数最多的单次袭击。

这是10月18日在加沙城拍摄的医院遭袭现场。新华社发

加沙城希法医院负责人穆罕默德·阿布·塞尔米亚说，阿赫利阿拉伯医院大约350名空袭伤员被送往希法医院，医院已经人满为患。伤员躺在满是血水的地面上，痛苦哀号。

目前尚不清楚伤员数量。死亡人数可能上升。

巴勒斯坦总统阿巴斯谴责以色列空袭医院是“令人发指的大屠杀”。阿巴斯宣布在巴全境为阿赫利阿拉伯医院遇难者及在本轮巴以冲突中遇难的巴勒斯坦人哀悼三天。

以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里声称，杰哈德事发时向医院附近发射了多枚火箭弹，应对此次袭击负责。

杰哈德否认上述说法，称以方在“极力为自己所实施残忍大屠杀逃避责任”。杰哈德说，医院本就是以方空袭目标，爆炸规模、炸弹投落角度以及空袭导致的破坏程度也都将线索指向以色列。

拜登遭拒

加沙城医院遭空袭正值拜登开启中东之行。阿巴斯17日宣布退出原定次日在安曼举行的约巴埃美四方峰会；约旦方面则宣布取消会晤。

约旦外交大臣艾曼·萨法迪接受当地电视台采访时说，巴以新一轮冲突把中东地区局势“推向临界点”，只有各方同意以“停止战争、尊重巴勒斯坦人人权并向他们提供所需援助”为目标时，约旦才会举行相关会晤。

按照美国白宫官员说法，拜登将只访问以色列，已推迟访问约旦。

加沙城医院遭空袭后，拜登已与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通话。白宫没有披露通话内容。

美联社评论，就巴以新一轮冲突，拜登面临双重窘境。在内政层面，国会共和党人对拜登就巴以问题所持政策鲜有认同。再加上众议长“难产”，众议院权力真空难以推动任何援助以色列议题。在外交层面，如果以方在拜登访以之际继续空袭加沙地带，会使两国遭受更多谴责。

多方谴责

包括联合国、世界卫生组织、土耳其、黎巴嫩在内的多个国际组织和国家谴责针对加沙城医院的袭击，呼吁国际社会尽快制止流血事件。

联合国人权事务高级专员沃尔克·图尔克17日晚发表声明，称这一袭击“完全不可接受”，暴力和杀戮必须立即停止。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔表示，在加沙城针对平民设施的袭击违反国际法。

德国总理奥拉夫·朔尔茨在社交媒体上谴责加沙城医院袭击是“野蛮的恐怖行径”。

据路透社报道，以色列驻土耳其、约旦外交使领馆门外，以及美国驻黎巴嫩大使馆附近都聚集众多示威者，谴责针对加沙城医院的袭击。

在伊朗首都德黑兰，由于伊方与以色列和美国没有建交，数以百计伊朗人聚集在英国和法国大使馆外，声援巴勒斯坦。

眼下，以方在以色列和加沙地带交界处集结数以万计军队，预期展开地面攻势。以色列军方发言人理查德·海赫特说，以方准备进入“战争的下一个阶段”，但具体形式或与外界所预期的地面进攻“有所不同”。（王逸君）

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