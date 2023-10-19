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共建“一带一路”走的是人间正道

2023年10月19日08:37 | 来源：新华网
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新华社北京10月18日电 题：共建“一带一路”走的是人间正道

新华社评论员

金秋的北京，喜迎四海宾朋，见证共谋发展的历史性时刻。18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席发表主旨演讲，全面总结共建“一带一路”10年来的成绩和经验，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，倡导各方继续弘扬丝路精神，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，为实现世界各国的现代化而不懈努力。

今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。十年栉风沐雨，十年春华秋实。中国同各国坚守初心、携手同行，推动“一带一路”国际合作从无到有，蓬勃发展，取得丰硕成果。150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，成立20多个专业领域多边合作平台，一大批标志性项目和惠民生的“小而美”项目落地生根……共建“一带一路”坚持共商共建共享，跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数，共同绘就了联结世界、美美与共的壮阔画卷。

成绩弥足珍贵，经验启迪未来。回望共建“一带一路”走过的不平凡历程，不难得出这样的结论：一是人类是相互依存的命运共同体。世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。二是只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事。尽管全球发展面临诸多挑战，但只要有合作的愿望、协调的行动，只要相互尊重、相互支持、相互成就，就能实现共同发展繁荣。三是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建“一带一路”最重要的力量源泉。共建“一带一路”注重的是众人拾柴火焰高、互帮互助走得远，崇尚的是自己过得好、也让别人过得好，践行的是互联互通、互利互惠，谋求的是共同发展、合作共赢。

共建“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。10年历程证明，共建“一带一路”站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。这是共建“一带一路”不断走深走实的成功密码，也是推动“一带一路”合作行稳致远的不竭动力。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。在不确定、不稳定的世界中，各国迫切需要以对话弥合分歧、以团结反对分裂、以合作促进发展，共建“一带一路”的意义愈发彰显。坚持目标导向、行动导向，咬定青山不放松，一张蓝图绘到底，我们就能推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，为世界和平与发展注入更多确定性和正能量。

知行合一是中国开展国际合作的一贯之举，也是共建“一带一路”的鲜明特色。在主旨演讲中，习近平主席宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。从构建“一带一路”立体互联互通网络，到支持建设开放型世界经济；从开展务实合作，到促进绿色发展；从推动科技创新，到支持民间交往；从建设廉洁之路，到完善“一带一路”国际合作机制，一个个务实举措，一项项合作计划，诠释着共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续等重要指导原则，将在更大范围、更深层次、更高水平上推动高质量共建“一带一路”，向着共同发展繁荣的未来不断迈进。

纵观人类发展史，唯有自强不息、不懈奋斗，才能收获累累果实，才能建立利在千秋、福泽万民的长久之功。共建“一带一路”走过了第一个蓬勃十年，正奔向下一个金色十年，前景光明，任重道远。继往开来、勇毅前行，不断深化“一带一路”国际合作，迎接共建“一带一路”更高质量、更高水平的新发展，我们就一定能推动实现世界各国的现代化，建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，共同推动构建人类命运共同体。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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