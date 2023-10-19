人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方对安理会未能通过巴以局势有关决议表示震惊和失望

2023年10月19日08:31 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国代表张军18日对安理会未能通过有关巴以局势的决议表示震惊和失望。

当天，巴西起草的巴以局势决议草案获得12个安理会成员赞成，但美国投了否决票，致使决议未获通过。

张军在安理会表决后作解释性发言说，安理会16日晚曾就俄罗斯提出的决议草案进行表决。俄方草案聚焦巴以冲突人道关切，呼吁立即实现停火、保护平民，得到许多阿拉伯国家的支持和共提。但是一些国家选择投反对票，理由是愿以巴西提出的决议草案为基础，要求多一点时间寻求共识。在过去40个小时里，相关国家对巴方草案既没有发表意见，也没有表示反对，这让大家期待今天安理会能够顺利通过决议，但最终的表决结果让人难以置信。

张军说，中方认为，巴西的决议草案还有可以改进的地方，应发出强有力信号，要求实现停火，保护平民，避免人道灾难，为此中方提出了改进案文的建议，并支持俄罗斯提出的修正案。中方对修正案没有通过感到十分遗憾。尽管如此，考虑到加沙地面形势在迅速恶化，17日发生的空袭医院事件导致数百平民死亡，安理会需要迅速采取有力行动。巴西提出的决议草案总体上反映了国际社会的普遍呼声，代表了安理会推动实现停火的起始步骤，也可能是当前情况下安理会唯一可能达成一致的案文。相关国家口头上强调安理会应该采取正确的行动，但这些国家的投票立场让人怀疑其根本不希望安理会采取任何行动，不希望真正解决问题。

张军说，无论如何，安理会不能止步不前。目前加沙局势正在升级，更多的平民正在付出生命、遭受苦难。安理会要倾听广大阿拉伯国家和巴勒斯坦人民的正义呼声，在停火止战、保护平民、避免更大人道灾难方面切实履行责任、发挥作用。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部