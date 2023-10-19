他们，与“一带一路”同行
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胡逸山
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白 杨
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罗季奥诺夫
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瓦姆瓦吉迪斯
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艾哈迈德·赛义德
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图①：中国龙源电力集团南非公司运营的德阿风电项目风机。
世界眼中的“一带一路”是什么样子？
不同地方的人有不同的回答：有人说，它是雅万高铁、中老铁路、希腊比雷埃夫斯港这样的大型基建工程；有人说，它是中国国际进口博览会、中国—亚欧博览会这样的贸易投资平台；有人说，它是孔子学院、“汉语桥”夏令营、鲁班工坊这样的交流之桥；还有人说，它是中国帮助打出的一口口水井、安装的一盏盏路灯、开办的一间间诊所……
他们也有同样的回答：这是一条各国共同走向现代化之路，是一条全世界共商、共建、共享的幸福之路，也是一条人类通向美好未来的希望之路。
这条路上都发生过哪些故事？在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，本报采访了来自世界不同地方的学者、列车员、港口经理、出版商等，通过他们“小而美”的人生经历，展现各国共建“一带一路”，共同绘制人类命运共同体的美好画卷！
马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山——
“为各国铺就一条共同发展繁荣之路”
本报记者 严 瑜
“这项源自中国的倡议，将给马来西亚等东盟国家乃至整个世界带来什么？”10年前，带着这个问号，马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山开始了对“一带一路”倡议的持续关注与研究。
10年间，胡逸山聆听过中国领导人对“一带一路”倡议内涵的深刻阐释，见证了中马共建“一带一路”合作项目从草图变为现实，切身感受到“一带一路”倡议给共建国家带来的各种利好。
“‘一带一路’倡议为各国铺就了一条共同发展繁荣之路。”胡逸山说。
“五通”合作如火如荼
8年前，胡逸山作为博鳌亚洲论坛2015年年会的参会嘉宾，现场聆听了中国国家主席习近平发表的主旨演讲，其中有关“一带一路”倡议的内容，他至今记忆犹新。
“那是我第一次近距离听中国领导人阐释‘一带一路’倡议的内涵与意义。习近平主席在演讲中说，‘一带一路’建设不是空洞的口号，而是看得见、摸得着的实际举措，将给地区国家带来实实在在的利益。这让我对中国和东盟国家在共建‘一带一路’框架下开展合作满怀憧憬。”胡逸山说。
胡逸山记得，习近平主席发表演讲当天，中国政府正式发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》白皮书，提出以“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”（简称“五通”）为主要内容，坚持共商、共建、共享原则，积极推动“一带一路”建设。阅读这份白皮书后，胡逸山对“一带一路”倡议有了更多具象认知，也在此后格外关注中国和东盟国家的“五通”建设。
“这些年，中国和东盟国家的‘五通’开展得如火如荼，形成双赢局面。”胡逸山对“五通”中的贸易畅通感触尤深。作为近邻，中国和东盟国家贸易往来历史悠久、基础坚实。在“一带一路”倡议框架下，中国和东盟国家经贸合作进一步走深走远。
“中国和东盟已连续3年互为最大贸易伙伴。从2013年到2022年，双方贸易扩大了1.2倍。以马来西亚为例，棕榈油、榴莲等当地特色产品进入中国千家万户，中国制造的电子产品、电动汽车也广受马来西亚民众欢迎。这些可喜的变化都源自‘一带一路’倡议。”胡逸山说。
两国民心越贴越近
作为“21世纪海上丝绸之路”重要节点国家，马来西亚是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。10年来，中马共建“一带一路”合作稳步向前。胡逸山目睹了马中关丹产业园等一系列中马共建“一带一路”合作项目落地开花，促进马来西亚经济发展，增进当地民生福祉。
最近，胡逸山和身边朋友都很关注马来西亚东海岸铁路的建设进程。“马来西亚东海岸拥有迷人的自然风光和丰富的文化资源，但多年来缺乏投资和联通，我们特别期待东海岸铁路项目早日完工。”胡逸山介绍，作为中马共建“一带一路”标志性项目，全长665公里、跨越马来西亚4个州的东海岸铁路通车后，将改善沿线地区互联互通水平，也有助于提升当地经济社会发展水平。
“中国有句话，发展才是硬道理。‘一带一路’倡议契合马来西亚等广大发展中国家迫切而强烈的发展需求，为各国创造了互利共赢的合作机遇。同时，中国重视多边主义和公平的经济合作，拿出实际行动，而不只是开‘空头支票’。”胡逸山认为，这是“一带一路”倡议赢得马来西亚等广大发展中国家青睐的重要原因。
作为马来西亚沙巴马中联谊协会会长，胡逸山常年往来于中马之间，致力于推动两国人文交流。近年来，他明显感受到一个趋势，那就是两国民间的各类交流活动日渐频繁。“中国文艺演出团来马访问、马来西亚中小学生赴华参加夏令营、两国年轻人到彼此国家留学念书……随着中马共建‘一带一路’合作不断深化，两国民心越贴越近。”胡逸山说。
实现更大范围的共赢
胡逸山多次受邀来华参加与“一带一路”倡议相关的各类论坛和研讨会，对“一带一路”倡议的了解与认识不断加深。在他看来，“一带一路”倡议与马来西亚政府提出的发展规划有不少契合点。接下来，两国可以探索更多创新合作模式，助力双方各自发展和双边合作交流。“例如，在绿色能源、数字经济、高新科技等领域，马中两国可以进一步加强合作。我们期待中国企业加大对马来西亚相关领域的投资，也期待两国合作力度不断加大。”他说。
胡逸山认为，10年来，中国和东盟国家携手推进高质量共建“一带一路”，取得丰硕成果，积累丰富经验，为共建“一带一路”合作提供了成功范例。
今天，“一带一路”朋友圈越扩越大，合作机遇越来越多。“‘一带一路’倡议通过中欧班列等设施将东亚、东南亚、中亚、欧洲、非洲、拉丁美洲等世界各个地区连接起来，有力促进世界经济联动发展。未来，在共建‘一带一路’框架下，中国与东盟国家可以和其他国家建立更广泛的多边合作，实现更大范围的共赢。”胡逸山说。
尼日利亚第一位女火车司机白杨——
“从25到35岁，一段与机遇同行的岁月”
本报记者 李 婕
“车辆检查完毕，状态良好，具备发车条件！”各项检验无误后，调度中心发出发车指令。驾驶室内，白杨转动控制装置，列车缓缓开出车站……启动发车、平稳运行、准时抵达，现在，白杨对这一切再熟悉不过。
从加入中国公司，到成为尼日利亚第一位女火车司机，白杨说，共建“一带一路”这10年，她见证了家乡巨变，自己的生活也像搭上列车，穿越一路风光，收获心中梦想。
圆梦：在中国公司创造“不可能”
“爸爸，我会开火车。”
“这……不可能。”
“怎么不可能？我的公司就是主营铁路业务的。”
这是几年前白杨和父亲的对话。当她告诉父亲自己成为一名火车司机时，父亲实在难以想象——在当时的尼日利亚，还没听说有哪个女的会开火车呢。
2013年，全线采用中国铁路技术标准的阿布贾城铁项目开始铺设轨道，已进入承建单位中国土木尼日利亚公司的白杨因表现出色，争取到了城铁轨道车司机培训机会，成为唯一的女学员。
“会中文，做翻译不就完了，干吗想去做司机呀？”身边的朋友和亲人不理解。但儿时家附近有关铁轨的记忆那么亲切，隆隆的铁路轰鸣声常在心底响起，那是她的梦想。
中国公司帮她托起了这个梦。为了让学员身临其境地学习，中国师傅打造了一间“尼日利亚制造”的车厢教室，近百名尼日利亚青年在此学习车辆维修、驾驶、通信系统等专业课程。经过8个多月训练，在失败和挫折的磨练之后，白杨终于通过了所有理论和实操考试，成为一名合格的轻轨司机。
同行：见证改变，收获喜悦
2018年7月，阿布贾城铁开通，白杨当上了一名真正的驾驶员。
“第一次上岗，感觉实在太奇妙了。”白杨说，家人朋友也很快打电话过来，“我们在电视上看到你了！”她告诉记者：“这让我第一次觉得自己如此不同、如此重要。”
尼日利亚阿布贾市中心—阿布贾机场站，白杨已经在这条线路上往返了不知多少个来回。但每次启动发车，她的脑海中只有一个念头：“我身后是万千乘客。”白杨对自己的要求越来越高，她熟悉铁路每一段区间的特点，甚至能感受到列车接触钢轨时发出的不同声响……
这是一段收获满满的岁月。
从最早担任办公室助理到成为一名火车司机，现在白杨的收入比之前翻了番，让她有能力照顾退休的父母，过上更好的生活。
在司机这个角色上，她也看见更多人的生活变化。过去，尼日利亚主要铁路网没有覆盖新首都阿布贾，且原有铁路年久失修、标准不一。近年来，中国企业修建了阿卡铁路、拉伊铁路、阿布贾城铁等多个项目，居民出行条件持续改善。
“当我开着列车穿行城市时，看到的变化太多了。”白杨说，沿线商店越来越多，客流量越来越大，一个个商业区、社区逐渐形成规模。看见这么多忙碌的身影，她真为大家越来越好的日子感到高兴。
期待：再去中国，开上高铁
其实，这位尼日利亚姑娘本名叫伊萨赫·阿比奥拉，中文名“白杨”背后还有一段故事。
几年前，白杨专程到中国观光学习，第一次看到了高大笔直的白杨树，当时就决定将它作为自己的中文名字。后来，她才知道白杨象征着不畏艰难、努力向上的精神。正如她跟中国同事并肩工作所感受的那样。
“一带一路”倡议下，中国和尼日利亚建设者们克服困难和挑战，在当地建设阿卡铁路、蒙贝拉水电工程、宗格鲁水电站、莱基自贸区等一座座工程项目，携手打造尼日利亚基础设施的新面貌。
“‘一带一路’倡议改变了我的国家，改善着人们的生活。希望未来还有更多项目、更多合作。”白杨说。
亲历共建“一带一路”的这10年，白杨从25岁到35岁，正是生命中最美的一段时光。“幸运地与‘一带一路’同行，与机遇同行。过去每一天，我都学习和经历着不一样的东西。总是学习，总有收获，这是最重要的。”白杨说。
下一个10年怎么样？白杨有许多畅想。她希望可以再到中国看一看，期盼着有一天，能在尼日利亚开中国高铁。
俄罗斯圣彼得堡国立大学东方系常务副主任罗季奥诺夫——
“‘文学丝路’碰撞出绚丽火花”
本报记者 张鹏禹
出版《老舍与中国20世纪文学中的国民性问题》等专著，发表中国文学研究论文数十篇，翻译、策划、编辑中国现当代小说58篇（部），担任圣彼得堡市俄中友协副主席、俄罗斯“中国文学读者俱乐部”负责人……20多年来，罗季奥诺夫一直致力于俄中文学交流。
2021年，中国作家协会向共建“一带一路”国家发出邀请，计划成立“一带一路”文学联盟。罗季奥诺夫是发起人之一。“除了经济合作，共建‘一带一路’更需要通过加强文学交流，增进相互了解，促进民心相通。”罗季奥诺夫说，“今年是‘一带一路’倡议提出10周年，各国文学正在丝路上相逢、交汇，碰撞出绚丽火花，绽放出无限可能。”
汉语成为热门课程
1975年，罗季奥诺夫出生于俄罗斯阿穆尔州。小时候，他对汉语产生浓厚兴趣，常常想象中国是什么样子。1998年，罗季奥诺夫考上圣彼得堡大学，攻读中国文学博士，毕业后留校任教。
圣彼得堡大学是俄罗斯汉学研究的发祥地。在罗季奥诺夫看来，“一带一路”倡议提出后的这10年，汉语受到学生更广泛的欢迎。“10年前圣彼得堡大学学汉语的学生，主要集中在汉学专业和中国哲学专业。现在，涉及学汉语的专业或方向增加到92门，多与中国有关，比如中国法律、中国经济、中国旅游等。随着共建‘一带一路’深入推进，俄中联系越来越紧密，涉华知识对俄罗斯人来说越来越重要。”
目前，圣彼得堡大学学习汉语的学生有1000多人。该校还开设了6门网络汉语课程（慕课），有10万名学生报名相关课程。汉语教育培养了一大批优秀的俄罗斯翻译家、汉学家，他们正成为译介和研究中国文学的主力。
中国文学越来越受欢迎
2003年—2012年，在中国发表的俄罗斯文学作品有2653部，而同期在俄罗斯只出版了140部中国文学作品，且其中80%是古典文学作品。这种状况，在“一带一路”倡议提出后的10年间有了很大变化。
“近10年，中国当代小说开始被全面介绍给俄罗斯读者，包括200多位作家的400多部作品被译成俄文，中国当代文学在俄译介规模首次超过古典文学。”罗季奥诺夫说。
俄罗斯年轻一代对中国文学尤其是网络文学颇为青睐。罗季奥诺夫注意到，俄罗斯很多书店里，中国小说都摆在最显眼的地方。“不仅如此，中国文学正以话剧等多种形式走近俄罗斯读者，趋势越来越好。”他说。
携手踏上“文学丝路”
除了翻译中国文学作品，罗季奥诺夫还将主要精力投入到促进俄中文学交流。
罗季奥诺夫认为，发挥文学促进民心相通的作用，最关键的是让好作品触达读者。在中国作家协会支持下，俄罗斯读者发起成立了俄罗斯“中国文学读者俱乐部”，罗季奥诺夫担任负责人。2021年，为纪念鲁迅诞辰140周年，俱乐部开展了鲁迅先生及其文学作品的线上读者交流会、《阿Q正传》绘画比赛等活动，并进行了线上直播。
“据统计，中文图书已位列俄罗斯出版最多的外译图书前10名，俄罗斯当代作家普列平、沃多拉兹金的小说也受到中国读者喜爱，这是‘文学丝路’的一个缩影。”罗季奥诺夫说。
比雷埃夫斯集装箱码头有限公司商务经理瓦姆瓦吉迪斯——
“作为建设者和见证者，我特别自豪！”
本报记者 李 琰
波光粼粼的爱琴海畔，希腊最大的港口比雷埃夫斯港一派繁忙。
作为土生土长的本地人，中远海运港口比雷埃夫斯集装箱码头有限公司商务经理塔索斯·瓦姆瓦吉迪斯从16岁开始在比港工作，见证了港口半个多世纪的兴衰起伏。曾经目睹港区设备老旧不堪、人流逐渐稀少的衰落景象，瓦姆瓦吉迪斯心痛不已。
如今的希腊比雷埃夫斯港，桥吊高耸林立，货车往来忙碌……这欣欣向荣的码头景象，让塔索斯·瓦姆瓦吉迪斯非常感慨：“比港重现生机与活力，是希中两国共建‘一带一路’合作的成果。作为比港的建设者和发展的见证者，我特别自豪。”
比港重生了
比港位于地中海之滨，是希腊最大港口，也是欧洲十大集装箱码头之一。然而，这个拥有悠久历史的港口，由于遭受希腊和欧洲债务危机的冲击，加上设备老化等原因，导致不少外国船东弃港而去，码头经营一度陷入困境。
中国企业的到来，为这个古老的港口带来转机。2008年，中远海运与希腊方面签署了为期35年的特许经营权协议，并于2009年投资经营比港二号、三号集装箱码头。2016年，中远海运收购比港港务局67%的股权并接手经营整个比港。引进资金和技术帮助比港恢复运力、更换老旧设备……中方的一系列务实举措，瓦姆瓦吉迪斯看在眼里，记在心里。
“中国企业不但没有抢走我们的饭碗，还创造了很多新的工作岗位，希方员工得到尊重和信任。”瓦姆瓦吉迪斯感慨道，中远海运投入大量资金和先进技术设备，帮助比港恢复生机、快速发展，“比港重生了，员工的生活也舒心起来。”
引进先进管理经验
通过引进先进管理技术和经验，比港取得飞跃式发展，集装箱吞吐量从2010年的88万标箱增长至2019年的564.8万标箱，全球排名跃升至第二十五位，成为地中海第一大港。最新数据显示，2022年上半年，中远海运比港的集装箱码头、邮轮码头以及修船业务等实现总营收9310万欧元、净利润2590万欧元，分别同比增长29%和72%。
“和13年前相比，这里几乎再找不到过去的影子。”比港的发展令瓦姆瓦吉迪斯欣喜。“中方留用了所有希腊员工，让我们感受到尊重，大家的工作积极性不断提高。”瓦姆瓦吉迪斯说。
2017年5月，瓦姆瓦吉迪斯作为明星员工，赴北京参加了首届“一带一路”国际合作高峰论坛。在“民心相通”分论坛上，他讲述了比港的变化：“比港重新走向辉煌的历程，充分说明共建‘一带一路’倡议为世界提供了巨大发展机遇，促进了共建国家开放包容、平等合作、互利共赢。”
促进民众相知相交
比港的发展变化书写了中希高质量共建“一带一路”新篇章。瓦姆瓦吉迪斯表示，共建“一带一路”不仅让比港获益匪浅，也助力周边地区发展和希腊经济复苏。“随着港口的现代化建设，其吸引投资的能力显著增强，带动了一系列产业发展，周边几座城市都享受到了比港的发展红利。”
瓦姆瓦吉迪斯表示，高质量共建“一带一路”不断丰富希中友好合作内涵，双方在比港合作的成功经验，将为两国在教育、旅游、人文等领域深化合作带来更多启发和活力，促进两国民众相知相交，提升双方民生福祉。
如今，年近古稀的瓦姆瓦吉迪斯依然奋战在工作一线。“我的小儿子也在中远海运比港公司工作，这是一个正确的选择，我对他的表现很满意。”看着办公桌上家人的照片，瓦姆瓦吉迪斯欣慰地说。
埃及希克迈特文化集团总经理艾哈迈德·赛义德——
“‘一带一路’倡议就像海上的灯塔”
本报记者 潘旭涛
10年前，埃及出版人艾哈迈德·赛义德第一次参加开罗国际书展，当时展位不大，摆放着一些中国图书，那时候观众对中国关注度还不太高。10年后，赛义德在开罗国际书展上拥有了独立展区，展区里选购中国图书的人络绎不绝。赛义德当年仅有3人的小公司如今也成为颇具规模的跨国企业。
“我们公司是乘着‘一带一路’倡议的东风发展起来的。”赛义德用流利的汉语对记者说。
赶上中阿交流的好时候
在埃及读大学时，赛义德选择了中文专业。2010年，他到中国攻读硕士学位。彼时，当地不少人对中国的认识还停留在上世纪。
见此情景，赛义德萌生了推动中阿交流的想法。2011年，赛义德创立了一家文化传媒公司，从事中国图书的阿拉伯语翻译和出版业务，这家公司就是希克迈特文化集团的前身。
一开始，公司经营状况并不理想。为摆脱困境，赛义德尝试写书，以阿拉伯人的视角介绍中国发展道路。2013年底，赛义德参与撰写的《中国道路——奇迹与秘诀》出版，并登上了埃及畅销书排行榜。
“可以说，我非常幸运，赶上了中阿交流的好时候。共建‘一带一路’倡议提出后，不少出版企业主动上门来谈合作。”赛义德说。
2014年，共建“一带一路”倡议重大项目——“丝路书香出版工程”立项，推动中国精品图书加快“走出去”，赛义德的公司也从中受益。“‘丝路书香出版工程’让我们有了更多机会，将中文优秀图书翻译成阿拉伯文，在阿拉伯地区出版。”赛义德说。
赛义德和团队翻译出版图书的重要主题之一，就是共建“一带一路”倡议。2023年10月，利雅得国际书展期间，希克迈特文化集团展出了包括《数解“一带一路”》《丝绸之路历史百科绘本》在内的一系列“一带一路”主题图书。
中国书畅销阿拉伯
赛义德介绍，随着共建“一带一路”深入推进，中国与阿拉伯国家持续扩大人文交往、增进民心相通，中国图书日益受到阿拉伯读者的欢迎。
开罗国际书展是全球规模最大的国际书展之一，今年书展开幕时正值中国农历大年初四，赛义德在集团展区悬挂大红灯笼，贴起“福”字和对联，展区格外喜庆醒目，引来不少观众。作为此次书展最大的参展商之一，希克迈特文化集团展销了千余种书籍，还首发了70余种由中文翻译成阿拉伯文的新书。“中国博大精深的文化、独特的发展经验，深深吸引着阿拉伯读者。”赛义德说。
迄今，赛义德及其团队已翻译出版1000多本中国主题图书，涵盖中国政治、经济、文化、哲学等多个领域，希克迈特文化集团也与100多家中国出版社、10个阿拉伯国家的30多家出版社建立了合作关系。赛义德告诉记者，他还荣获了第九届“中华图书特殊贡献奖”呢！
兴起学中文热潮
近年来，许多阿拉伯国家兴起学中文的热潮，阿联酋、沙特、埃及、突尼斯等国都将中文纳入国民教育体系。看到阿拉伯国家对中文培训机构的需求，2019年，赛义德成立了希克迈特汉语学院。
“很多埃及学生在学中文，他们希望将来到中国上大学。”赛义德说，学员玛格丽特让他印象深刻，她已做了母亲，大学读的是信息系统专业，2019年从零开始学习中文。功夫不负有心人，今年9月，玛格丽特成功申请到浙江工业大学的国际中文教师研修项目，实现了来中国读大学的愿望。
赛义德介绍，希克迈特汉语学院已举办近500期培训课程，线下学员超过2200名，还有来自5个阿拉伯国家的7000多名学生线上学中文。
共建“一带一路”倡议提出以来的10年，正是希克迈特文化集团快速发展的10年。回望创业路，赛义德感慨道：“‘一带一路’倡议就像海上的灯塔，指引着我前行。”
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