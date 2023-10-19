新华社华盛顿10月18日电（记者熊茂伶）美国国会众议院18日举行议长选举第二轮投票。此前获得共和党党内提名的众议院司法委员会主席、右翼保守派议员乔丹在本轮投票中依然未能获得足够票数当选，众议院继续处于“群龙无首”的混乱状态。

在当天的投票中，乔丹获得在场221名共和党人中的199人支持，其余22人分别把票投给了众议院多数党领袖、此前的议长候选人斯卡利斯以及被罢免的前议长麦卡锡等人，体现出共和党内部的严重分裂。在前一日的首轮投票中，乔丹获得在场220名共和党人中的200人支持。两轮投票下来，乔丹的票数不增反减，体现出共和党内部的强劲阻力。

与首轮投票一样，在场212名民主党人一致投票给众议院少数党领袖杰弗里斯。经过第二轮投票，依然无人获得当选众议院议长所需的半数以上选票，众议院再度进入休会。

去年美国中期选举后，共和党人在众议院占据221个席位，仅比民主党多出9席。一旦有几名共和党人“倒戈”，党内议长候选人就无法获得足够票数当选。今年1月，经过党内激烈争论达成利益交换，麦卡锡经历15轮投票才当选众议院议长。

10月3日，众议院投票通过一项撤换议长的决议，麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长。11日，众议院共和党人就议长候选人进行首次党内投票，乔丹以14票之差败给斯卡利斯。然而，经过一天“拉票”，斯卡利斯未获得足够的党内支持，12日宣布退出议长竞选。13日，众议院共和党人再次进行党内投票，提名乔丹为党内议长候选人。

在正式选出下一任议长之前，众议院将无法推进立法议程，而议员们需要在11月中旬前通过联邦政府拨款法案，以再次避免政府“停摆”。由于两轮投票出现僵局，一些不支持乔丹的温和派共和党人要求给众议院临时议长麦克亨利更大权力的呼声渐长，他们希望在正式议长出炉前，麦克亨利可以推动一些紧迫的立法进程，避免众议院持续“瘫痪”。

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