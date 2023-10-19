新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国代表张军18日在安理会紧急审议巴以局势时发言，强调必须把立即实现巴以全面停火作为压倒一切的优先目标。

张军说，中国同阿拉伯联合酋长国、俄罗斯一道，要求召开此次紧急会议。加沙一所医院遇袭，夺去数百名无辜平民的生命，中方对此感到震惊。中方强烈谴责这一令人发指的袭击事件。武装冲突中保护平民是国际人道法规定的红线。平民以及医院、学校等民用设施不应该、也不允许成为军事行动的目标。无差别使用武力不可接受。人道和医务工作者的安全必须得到保障。中方敦促以色列切实履行国际人道法义务。当前形势下，保护平民安全、开展人道救援、防止人道灾难刻不容缓。中方呼吁以色列解除对加沙地带的全面封锁，撤销平民紧急疏散命令，停止对拉法口岸周边的空袭。

张军说，过去几天局势的发展充分表明，必须把立即实现全面停火作为压倒一切的优先目标。只要战争仍在继续，就难免出现更多违反国际人道法的情况。如果没有全面停火，再多的人道援助也都是杯水车薪。放任加沙地带当前的战事延宕下去，最终结局不会是任何一方的军事完胜，很可能是一场吞噬整个地区的浩劫，很可能彻底葬送“两国方案”前景，让巴勒斯坦人民和以色列人民陷入仇恨与对抗的恶性循环。

张军说，阿拉伯国家已经就立即全面停火发出强烈呼吁，国际社会应当倾听广大阿拉伯国家和巴勒斯坦人民的正义呼声，把全部外交努力都统一到这一目标上来。中方欢迎任何有利于缓解人道危机、减少平民苦难的倡议，支持一切旨在推动冲突降级、恢复和平的努力。中方希望有关各方都秉持公正态度，对当事方积极施加影响，推动保持冷静克制，为早日平息战火而努力。当前形势下，各方的外交努力应致力于发出共同信号：第一，战争没有赢家，以暴制暴只能带来更严重危机。必须立即停火，放弃军事手段，回到对话谈判的轨道上来。第二，任何针对平民的暴力和袭击都应被摒弃。巴勒斯坦人民和以色列人民的安全应该得到同等保护。第三，国际人道法必须得到遵守，加沙地带民众基本需求应当得到保障，人道走廊应立即打通，被扣押人员应当被释放。第四，巴以问题的根本出路在于落实“两国方案”。

张军说，联合国安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任。面对持续蔓延的冲突和日益迫近的人道灾难，安理会没有保持沉默的理由，没有继续拖延的借口。中方不同意所谓安理会行动将干扰正在开展的外交努力的说法。虽然俄罗斯、巴西分别提出的决议草案未获通过，安理会绝不能因此止步。中方期待所有安理会成员正视《联合国宪章》赋予的职责，就当前危机局势作出有约束力的决定，确保经得起历史和良知的检验。中方将继续同国际社会一道，为停火止战、保护平民、避免更大人道灾难和实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决发挥建设性作用。

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