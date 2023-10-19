新华社北京10月18日电（记者谢希瑶、罗鑫）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛18日在北京举行，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席论坛并作主旨发言。

何立峰指出，2013年秋天，习近平主席深刻洞察世界百年未有之大变局，创造性提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议，揭开了共建“一带一路”的华彩序章。10年来，各方携手共进、砥砺前行，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成就，共同参与、共同发展、共同受益的贸易投资合作格局初步形成，有力促进了商品要素自由流动、各国经济深度融合、共同市场持续扩大。

何立峰指出，习近平主席在上午的主旨演讲中高度肯定了共建“一带一路”丰硕成果，系统总结了宝贵经验，宣布了支持高质量共建“一带一路”的八项行动。要秉持共商共建共享原则，推动贸易合作提质增效，提升贸易和投资自由化便利化水平，维护产业链供应链稳定畅通，大力支持贸易业态和模式创新，促进货物贸易和服务贸易协调发展，推动共建“一带一路”经贸务实合作取得新进展新突破。

何立峰强调，中国将建设更高水平开放型经济新体制，稳步扩大制度型开放，努力以贸易推动交往，以贸易催生繁荣，以中国制造和中国市场为全球发展提供新选择新机遇，更多更好惠及各国人民。

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