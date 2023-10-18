新华社北京10月18日电（记者任沁沁、刘羽佳）在18日下午举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛上，新华通讯社社长傅华发布了新华社国家高端智库报告《“一带一路”发展学——全球共同发展的实践和理论探索》。

智库报告分为导论、“一带一路”发展学的形成脉络、“一带一路”发展学的实践成效、“一带一路”发展学的理论逻辑、“一带一路”发展学的世界意义、结语6个部分，对共建“一带一路”给全球发展事业乃至改善全球治理带来的实践新经验、理论新启发作出学术性的分析、概括、阐发。

傅华表示，18日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京举行，习近平主席发表了主旨演讲，全面回顾了共建“一带一路”国际合作取得的丰硕成果，深刻总结了过去十年形成的宝贵经验，宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，包括将同共建“一带一路”各国加强智库等领域的多边合作平台建设。习近平主席的主旨演讲，为推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段擘画新蓝图，也为进一步深化“一带一路”智库交流合作提供了重要指引。

傅华说，新华社作为中国国家通讯社、世界性通讯社，作为中国国家高端智库，致力于围绕共建“一带一路”等主题开展学术研究，推出了一系列智库成果。《“一带一路”发展学》智库报告，是新华社国家高端智库课题组在认真调研实际情况、全面梳理学界研究、广泛走访专家学者、深入开展学术分析基础上，形成的“一带一路”最新研究成果。新华社愿与世界各国智库一道，持续开展相关学术研究，助力“一带一路”进一步成为共同发展、共同繁荣的大道；促进“一带一路”进一步成为持久和平、普遍安全的大道；推动“一带一路”进一步成为文明互鉴、文明交融的大道。

当天发布的这份报告提出，“一带一路”发展学是以共建“一带一路”倡议的基本理念和高质量共建的实践经验为基础，以促进全球共同发展为主要目标的国际合作理论。其基本要义是：顺应经济全球化潮流，以尊重各国制度、文化多样性为前提，遵循互利共赢、以人为本两大价值坐标，通过对政府、资本、社会、生态四大发展要素定位和功能的再优化，实现发展资源更加有效公平的配置，助力参与方获得更多进入市场、发展产业、改善民生的机会，推动全球发展，助力构建人类命运共同体。

报告全文约2.5万字，通过相关网站、期刊、社交媒体等平台以中英文面向全球发布。

新华社国家高端智库是中国国家高端智库方阵中唯一的媒体型智库，以政策研究为主攻方向，近年来围绕国内外重大问题开展前瞻性、战略性、储备性研究，形成了众多具有广泛影响的智库研究成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)