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超过60个国家确认参展第六届进博会国家综合展

2023年10月18日23:12 | 来源：新华网
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　　新华社上海10月18日电（记者吴宇、周蕊）记者从18日举行的2023对接进博会上海投资促进交流会上了解到，已有超过60个国家确认参展第六届中国国际进口博览会国家综合展。

　　据国家会展中心（上海）有限责任公司董事、总裁助理章伟民介绍，第六届进博会国家综合展将全面恢复线下举办并设立主宾国。60多个确认参展国家综合展的国家涵盖最不发达国家、发展中国家和发达国家。

　　据介绍，今年将通过现场展示、互动体验等多种方式，近距离展现各国科技创新、优势产业、投资环境等领域精彩内容。中国馆展览面积由此前的1500平方米增至2500平方米，规模为历届之最，将重点展示中国推进高水平开放和高质量发展的最新成果。

　　第六届进博会企业商业展设置六大展区：食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易。同行业集中布展，并为种子期、初创期、成长期企业集中设置创新孵化专区。目前，已有来自120多个国家的3000多家企业确认参展，展览面积超过36万平方米。

　　目前，全国各省区市以及相关部委已围绕第六届进博会组建了39个政府交易团和近600个分团，各团结合区域特点、产业优势等因素，细化采购、招商工作目标。

　　第六届进博会将于11月5日至10日在上海举办。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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