10月18日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外方领导人夫人参观中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）。这是彭丽媛同外方领导人夫人在中国工艺美术馆中央大厅内合影留念。新华社记者 丁林 摄

新华社北京10月18日电（记者温馨）10月18日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外方领导人夫人参观中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）。

金风送爽，秋景宜人。工艺美术馆中央大厅内，“中华福树”、剪纸、风筝、宫灯相映成辉，意趣盎然。彭丽媛热情迎接来宾，并同她们合影留念。

10月18日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外方领导人夫人参观中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）。这是彭丽媛同外方领导人夫人参观展品。新华社记者 丁林 摄

在古韵悠扬的编钟礼乐声中，彭丽媛和来宾们共同步入《四海腾欢》馆藏珍品展厅，饶有兴致地观赏一件件精美绝伦的玉雕、织绣、竹编木雕等工艺精品。非遗传承人现场展示刺绣、花丝镶嵌、苗银錾刻等精湛技艺，彭丽媛和来宾们驻足欣赏、交口称赞。来自贵州侗族大歌之乡的少年儿童欢快地唱起《阳雀歌》，纯净的天籁之音回荡在大厅，深深打动了各位来宾。

彭丽媛还同来宾们听取了中华戏曲文化和古琴艺术介绍，并共同欣赏文艺演出。在行云流水的古琴演奏、华丽婉转的昆曲唱腔、独具神韵的京剧表演中，来宾们充分感受中国优秀传统文化魅力，现场不时响起热烈掌声。

10月18日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外方领导人夫人参观中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）。这是彭丽媛同外方领导人夫人观看刺绣。新华社记者 殷博古 摄

彭丽媛表示，文化是共建“一带一路”国家团结合作的精神纽带。文化因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。期待我们进一步密切人文交融，传承世代友好，实现共同发展。

印度尼西亚总统夫人伊莉亚娜，肯尼亚总统夫人蕾切尔，老挝国家主席夫人娜丽，塞尔维亚总统夫人塔玛拉，斯里兰卡总统夫人麦特丽，土库曼斯坦民族领袖、人民委员会主席夫人别尔德穆哈梅多娃，乌兹别克斯坦总统夫人米尔济约耶娃，柬埔寨首相夫人碧占莫妮，匈牙利总理夫人雷沃伊，巴布亚新几内亚总理夫人雷切尔等参加上述活动。

10月18日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外方领导人夫人参观中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）。这是彭丽媛同外方领导人夫人与来自贵州侗族大歌之乡的少年儿童交流。新华社记者 殷博古 摄

10月18日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外方领导人夫人参观中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）。这是彭丽媛同外方领导人夫人听取中华戏曲文化介绍。新华社记者 翟健岚 摄

10月18日上午，国家主席习近平夫人彭丽媛邀请出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外方领导人夫人参观中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）。这是彭丽媛同外方领导人夫人与文艺演出演职人员合影。新华社记者 丁林 摄

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