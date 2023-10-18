新华社北京10月18日电 专访：共建“一带一路”，让山海不再遥远——访智利总统博里奇

新华社记者赵晖 黄顺达

“智利和中国是隔海相望的邻居。参与共建‘一带一路’拉近了我们彼此间距离。我们期待成为中国进入拉美的桥头堡。”来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行国事访问的智利总统博里奇17日在北京接受新华社记者专访时这样表示。

10月17日，智利总统博里奇在北京接受新华社记者专访。新华社记者 吕帅 摄

智利是唯一的国家元首连续出席三届“一带一路”国际合作高峰论坛的拉美和加勒比国家。

对此，博里奇表示，智利高度重视“一带一路”倡议，因为这一源自古丝绸之路的构想付诸实践后，被赋予了更为广泛的世界性意义，促进了不同国家间的和平交往、相知互鉴。

“自2018年签署共建‘一带一路’合作谅解备忘录以来，智中双边合作明显提速。……我们相信，我们还有很大的发展空间，两国关系只会越来越紧密。”博里奇说。

围绕近年来中国领导人提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，博里奇指出，这些倡议体现出来的合作与共享精神将为世界带来积极变化，推动全球政治经济治理体系朝着多极化方向转变。

“我们非常赞赏习近平主席提出的以各国人民和谐相处为核心的全球治理新模式。那将是一个没有霸权主义和扩张主义的新世界。”博里奇说。

10月17日，智利总统博里奇在北京接受新华社记者专访。新华社记者 吕帅 摄

在他看来，许多有关中国的西方叙事都被偏见所主导。“西方所理解的中国模式充满着偏见。当你直接去接近中国、了解中国，你会发现这些偏见都坍塌了。”

抵京后登上过长城的博里奇向记者讲述了他所理解的中国“和平观”：“修建了万里长城的古代中国不可谓不强大，但并没有因此走上国强必霸的道路，而是在和平与合作的基础上发展对外关系”。

与此同时，博里奇对最近十年来中国所取得的发展成就表示钦佩。“我们期待了解和学习更多中国经验，包括中国在减贫、反腐、治污等领域的成功做法。”

在采访中，博里奇重申支持中方加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》以及《数字经济伙伴关系协定》的意愿，并表示这些多边合作机制向中国这样的经济大国和科技创新强国打开大门，是“理所应当的”。

当谈及中智合作被一些国家“指手画脚”时，博里奇坚定地表示，无论是传统基础设施建设，还是数字基础设施建设，智利都非常欢迎中国投资。

“当今世界是一个多极化世界，霸权思维已经过时了。智利奉行技术中立和投资来源中立原则，我们有权决定与世界上任何国家建立和发展关系。”博里奇说。

在发展对华关系上，智利始终走在拉美国家前列，创下中拉关系史上多个“第一”。智利是第一个就中国加入世界贸易组织同中国签署双边协议、第一个承认中国完全市场经济地位、第一个同中国签署双边自贸协定并率先实现升级的拉美国家。

目前，中国是智利全球第一大贸易伙伴、第一大出口目的地国和第一大进口来源国，在智利所有贸易伙伴中遥遥领先。同时，中国也是智利主要投资来源国之一。

“深化智中友谊的大门永远敞开。”博里奇说。（参与记者：陈寅、田睿）

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