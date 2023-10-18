新华社北京10月18日电（记者叶昊鸣、倪元锦）国家副主席韩正10月18日下午出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛并致辞。

10月18日下午，国家副主席韩正出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛并致辞。新华社记者 翟健岚 摄

韩正在致辞中说，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表重要主旨演讲，全面回顾总结了10年来共建“一带一路”的辉煌成就和成功经验，系统阐述了对下一阶段高质量共建“一带一路”的设想和建议，各方对共建“一带一路”的美好未来有了更多憧憬和期待。

韩正表示，推动共建绿色丝绸之路是推动发展中国家绿色低碳发展、共建清洁美丽世界的重要举措。共建国家以绿色发展理念为引领，互学互鉴、携手合作，沟通交流广泛深入，务实合作成效明显，推动绿色丝绸之路建设取得丰硕成果。中国能源结构加速绿色转型，生态环境质量持续改善，积极参与并引领全球环境治理，为共同构建人与自然生命共同体，推动全球可持续发展作出了中国贡献。当前，应对全球气候变化挑战增加，更加需要各国携起手来，以生态之美描绘美美与共图景、以合作之力共创人类美好家园。

韩正强调，要进一步扩大绿色发展朋友圈，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟等平台的支持，落实“一带一路”绿色发展北京倡议，汇聚政府、企业和公众推动绿色发展的合力。要进一步提升绿色发展支撑能力，建立绿色发展投融资合作伙伴关系，推进绿色基建、绿色交通等重大合作项目落地见效，拓展绿色科技、绿色产业、绿色贸易合作。要进一步强化绿色能源投资和技术合作，助力共建国家能源绿色低碳转型。要进一步深化应对气候变化领域务实合作，推动绿色丝绸之路建设与联合国2030年可持续发展议程深入对接，持续为全球应对气候变化贡献力量。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，蒙古国总统呼日勒苏赫，斯里兰卡总统维克拉马辛哈，莫桑比克总理马莱阿内，巴布亚新几内亚总理马拉佩，泰国总理赛塔，联合国秘书长古特雷斯，新开发银行行长罗塞夫，法国总统特别代表、前总理拉法兰先后致辞。他们积极评价10年来共建“一带一路”为实现绿色低碳发展和可持续经济增长、落实联合国2030年可持续发展议程等方面所作的贡献，期待在绿色低碳领域和可持续发展方面开展更多务实合作，推动绿色丝绸之路建设取得更多成果。

论坛以“共建绿色丝路 促进人与自然和谐共生”为主题，由生态环境部、国家发展改革委主办，来自40余个国家共400余人出席论坛。

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