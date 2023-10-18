新华社北京10月18日电（记者杨依军、罗鑫）10月18日中午，国家主席习近平在人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的俄罗斯总统普京举行会谈。

10月18日中午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的俄罗斯总统普京举行会谈。新华社记者 张领 摄

习近平指出，普京总统连续3次出席“一带一路”国际合作高峰论坛，体现了俄方对共建“一带一路”倡议的支持。俄罗斯是中国开展共建“一带一路”国际合作的重要伙伴。中俄东线天然气管道等重大基础设施项目投入运营，为两国人民带来了实打实的好处。中方愿同俄方及欧亚经济联盟各国一道，推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接，开展更高水平、更深层次的区域合作，希望中蒙俄天然气管道项目尽早取得实质性进展，开展好“万里茶道”跨境旅游合作，把中蒙俄经济走廊打造成一条高质量联通发展之路。

习近平强调，发展永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的中俄关系不是权宜之策，而是长久之计。明年是中俄建交75周年。中方愿同俄方一道，准确把握历史大势，立足两国人民根本利益，不断充实双方合作的时代内涵。中方支持俄罗斯人民走自主选择的民族复兴道路，维护国家主权、安全、发展利益。双方要推动中俄务实合作高质量发展，积极开拓战略性新兴产业合作，以2024－2025年中俄文化年为契机，举办更多丰富多彩的文化交流活动。

习近平指出，不久前，金砖国家实现历史性扩员，展现了发展中国家推动世界多极化、国际关系民主化的信心。中方支持俄方明年办好金砖国家领导人喀山会晤，愿同俄方继续加强在联合国、上海合作组织、二十国集团等多边框架内的沟通协作，为维护粮食安全、能源安全以及全球产业链供应链稳定发挥更大作用，维护中俄两国以及地区和发展中国家的共同利益。

10月18日中午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的俄罗斯总统普京举行会谈。新华社记者 姚大伟 摄

普京祝贺第三届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满成功，表示，习近平主席10年前提出的共建“一带一路”倡议取得巨大成功，已经成为世界公认的重要国际公共产品。我高度评价习近平主席在论坛开幕式上发表的主旨演讲，赞赏习近平主席的远见卓识，相信并祝愿共建“一带一路”这一伟大事业取得更大成就。

普京表示，今年3月习近平主席对俄进行成功国事访问，我们就许多重大问题进行了深入沟通，达成的共识正在得到认真落实。国际形势的演变完全印证了习近平主席作出百年未有之大变局的战略判断。俄方愿同中方密切在金砖国家等多边机制内的沟通协作，捍卫以国际法为基础的国际体系，推动建立更加公正合理的全球治理体系。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，俄方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护国家主权和领土完整。俄方愿同中方以明年庆祝两国建交75周年为契机，进一步推进俄中全面战略协作伙伴关系发展。

两国元首还就巴以局势等深入交换了意见。

蔡奇、王毅参加会谈。

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