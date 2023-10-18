人民网里约热内卢10月17日电 （记者时元皓）当地时间10月17日，新一届里约州巴西中国议员阵线在里约热内卢成立并举行庆祝活动，中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜，里约州议会副议长、里约州巴中议员阵线主席蒂娅·茹等出席活动并致辞，里约侨界代表、中巴双方友好人士等近百人出席活动。

新一届里约州巴西中国议员阵线在里约热内卢成立并举行庆祝活动，与会嘉宾在现场致辞。人民网记者 时元皓摄

徐元胜回顾了里约州巴中议员阵线的历史，并肯定了阵线对于促进中巴两国文化、经济等领域交流合作的积极贡献。徐元胜指出，地方合作是中巴双边合作的重要组成部分。当前，中国各省市与领区州、市往来频密，双方在各领域务实合作深入推进，前景广阔。总领馆将继续发挥桥梁与纽带作用，为密切中国同领区各州友好交流合作提供帮助和便利，助力中巴全面战略伙伴关系不断发展。

蒂娅·茹在致辞中指出，巴中两国长期以来坚持相互尊重、互利共赢，各领域关系不断增强，里约州也从与中国的合作交流中受益匪浅。里约州巴中议员阵线将成为促进巴中两国合作，推动探索新的贸易、投资机会以及寻求共同应对全球性挑战的重要平台。

巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加通过列举中国在巴西投资及中巴贸易合作的多项数据指出，巴西是中国重要的投资目的地国，中国也是巴西最大的贸易伙伴。对于里约州而言，拓展中国市场以及吸引中国投资至关重要，里约州巴中议员阵线将有力加强里约州与中国的联系，吸引投资、促进经济，并带动多个领域的合作。

中海油巴西公司总经理黄业华在致辞中指出，中巴关系持续升温，中巴政府之间的友好访问接连不断，两国企业间对话与合作也在持续加深。中海油愿携手广大企业，助力推动中巴两国企业在更多领域深化互信、加强合作。里约州巴中议员阵线将为中巴友好合作搭建更加宽广的平台。

巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，在巴中两国交往中，与中国政府及中国企业的友好合作令人印象深刻，他们目标明确、行动务实，推动实现两国共同目标的实现。联合会愿意为两国合作继续提供支持。

2005年6月，里约州议会通过决议成立里约州巴中议员阵线，旨在将致力于推动加强两国经贸文化联系、增进两国人民友谊的里约州议员聚集起来，进一步加强里约州乃至巴西同中国的合作交流，实现双方互利共赢。

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