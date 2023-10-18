人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新一届里约州巴西中国议员阵线成立并举行庆祝活动

2023年10月18日21:15 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢10月17日电 （记者时元皓）当地时间10月17日，新一届里约州巴西中国议员阵线在里约热内卢成立并举行庆祝活动，中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜，里约州议会副议长、里约州巴中议员阵线主席蒂娅·茹等出席活动并致辞，里约侨界代表、中巴双方友好人士等近百人出席活动。

新一届里约州巴西中国议员阵线在里约热内卢成立并举行庆祝活动，与会嘉宾在现场致辞。 人民网记者 时元皓摄

新一届里约州巴西中国议员阵线在里约热内卢成立并举行庆祝活动，与会嘉宾在现场致辞。人民网记者 时元皓摄

徐元胜回顾了里约州巴中议员阵线的历史，并肯定了阵线对于促进中巴两国文化、经济等领域交流合作的积极贡献。徐元胜指出，地方合作是中巴双边合作的重要组成部分。当前，中国各省市与领区州、市往来频密，双方在各领域务实合作深入推进，前景广阔。总领馆将继续发挥桥梁与纽带作用，为密切中国同领区各州友好交流合作提供帮助和便利，助力中巴全面战略伙伴关系不断发展。

蒂娅·茹在致辞中指出，巴中两国长期以来坚持相互尊重、互利共赢，各领域关系不断增强，里约州也从与中国的合作交流中受益匪浅。里约州巴中议员阵线将成为促进巴中两国合作，推动探索新的贸易、投资机会以及寻求共同应对全球性挑战的重要平台。

巴西中国友好协会主席恩里克·诺布雷加通过列举中国在巴西投资及中巴贸易合作的多项数据指出，巴西是中国重要的投资目的地国，中国也是巴西最大的贸易伙伴。对于里约州而言，拓展中国市场以及吸引中国投资至关重要，里约州巴中议员阵线将有力加强里约州与中国的联系，吸引投资、促进经济，并带动多个领域的合作。

中海油巴西公司总经理黄业华在致辞中指出，中巴关系持续升温，中巴政府之间的友好访问接连不断，两国企业间对话与合作也在持续加深。中海油愿携手广大企业，助力推动中巴两国企业在更多领域深化互信、加强合作。里约州巴中议员阵线将为中巴友好合作搭建更加宽广的平台。

巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，在巴中两国交往中，与中国政府及中国企业的友好合作令人印象深刻，他们目标明确、行动务实，推动实现两国共同目标的实现。联合会愿意为两国合作继续提供支持。

2005年6月，里约州议会通过决议成立里约州巴中议员阵线，旨在将致力于推动加强两国经贸文化联系、增进两国人民友谊的里约州议员聚集起来，进一步加强里约州乃至巴西同中国的合作交流，实现双方互利共赢。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部