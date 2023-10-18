丛武

易北河畔汉堡市紧靠欧洲腹地，地理位置优越，铁路网络发达，海铁联运能力强，系欧洲第三大、德国第一大港口城市，被称为德国通往世界的门户。汉堡乃至北德地区是“一带一路”在欧洲的重要节点。在众多关心支持中德友好人士共同努力下，北德对华合作不仅根深叶茂，而且更上层楼，造福千家万户。汉堡港通过15条航线与中国主要港口相连接，往来中国的集装箱量长年占港口年吞吐量约三分之一。中远海运与汉堡港口与物流集团（HHLA）成功实现强强联合，更为汉堡港可持续发展及更深入参与共建“一带一路”创造更多机遇。中欧班列作为共建“一带一路”旗舰项目和标志性品牌，开行数量屡创新高，联通中国境内112座城市，通达欧洲25个国家和地区200多座城市，其中包括我馆领区汉堡、威廉港两市，有效提升了亚欧大陆铁路联通和多式联运水平，为增强全球供应链稳定提供了可靠方案，跑出了共同发展繁荣的“加速度”，切实为世界经济发展助力，为共建国家民众造福，北德人民对此深有体会。

“一带一路”倡议是习近平主席深刻把握世界大势、着眼人类前途命运提出的重大国际合作倡议，是推动构建人类命运共同体的重要实践平台。“一带一路”倡议提出以来，中方不以意识形态划线，摒弃零和博弈与冷战思维，坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他。10年来，中国同五大洲的150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件，拉动近万亿美元规模投资，形成3000多个合作项目，为共建国家创造42万个工作岗位，为世界经济增长注入了强大动力。共建“一带一路”倡议不仅继承了千年前古丝绸之路的精神内涵，更不断与时俱进，开拓创新，帮助合作伙伴搭乘中国发展“快车”，支持各国消除贫困、增加就业、改善民生，为各国共同发展带来了宝贵机遇，深受共建国家欢迎。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为各方共商共建高质量“一带一路”合作提供了重要平台，有利于进一步凝聚共识，总结发展经验，规划美好未来，推动更大范围、更高水平的国际合作不断走深走实，实现经济全球化健康发展。中德同是世界经济大国，互为主要经贸合作伙伴，“一带一路”为双方拓展各领域合作创造了新契机、新动能。中方“共商、共建、共享”全球治理观与“自由、开放、共荣”的汉萨精神完美契合，为北德各界对华合作打开了新局面，搭建了新平台，创造了新商机。志同则道合。中方真诚欢迎德方伙伴把握好健康、绿色、创新、数字丝绸之路等新领域建设带来的强劲动能，与中方携手拓展双边、第三方市场与多边合作，共同为两国及世界人民创造更多福祉，实现共同发展与繁荣。

（作者是中国驻德国汉堡总领事）

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