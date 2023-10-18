人民网北京10月18日电 （记者周雨）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式10月18日在北京举行。乌拉圭《共和国报》记者瓦伦蒂娜·加西亚参加完开幕式后，表示“一带一路”倡议对各国的发展合作至关重要。

“共建‘一带一路’推动大量基础设施建设，中国以实际行动帮助了许多发展中国家，这对于促进世界各国实现共同现代化起到了积极作用。”她说。

乌拉圭《共和国报》记者瓦伦蒂娜·加西亚接受人民网记者采访。人民网记者 王天乐摄

中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动中，“促进绿色发展”行动令加西亚印象深刻。“各国都关注环境保护和绿色发展的话题，乌拉圭也是如此。在‘一带一路’框架下，乌拉圭和中国也开展了有关‘绿色发展’的合作项目。”加西亚还表示，“一带一路”倡议着力加强民心相通，这将让各国加强彼此的沟通和理解，也为其他国家提供了了解中国、学习借鉴的机会。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。乌拉圭是拉美和加勒比地区第一个积极响应“一带一路”倡议的国家，也是南方共同市场首个加入“一带一路”倡议的国家。

10月17日，乌拉圭驻华大使馆举行新闻发布会。来京出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的乌拉圭总统府秘书长阿尔瓦罗·德尔加多在发布会上肯定了“一带一路”倡议的积极影响。“多年来，乌拉圭一直关注乌中两国在政治、经济、文化等领域的合作。‘一带一路’倡议为乌拉圭带来了贸易、投资以及发展的机会。”

德尔加多列举了自2018年乌拉圭加入“一带一路”倡议以来两国取得的丰硕合作成果，并表示期待推进同中国签署自由贸易协定，为两国企业创造更积极的营商环境，未来双方能在更广阔的领域开展合作。

加西亚对人民网记者说：“中国和乌拉圭距离遥远。作为一名有机会在场亲眼见证一切的记者，我要做的就是把‘一带一路’的故事讲给乌拉圭读者，让他们了解‘一带一路’倡议在过去十年取得了哪些成就、今后有哪些目标，为我们未来的发展合作指明方向。”

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