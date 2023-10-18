新华社北京10月18日电 综述：拓展合作 携手同行——多国工商界人士期待共建“一带一路”谱写共同发展新篇章

新华社记者俞懋峰 郑开君 马峥

“一带一路”企业家大会17日在北京召开，中外工商界人士深入交流、寻找机遇、凝聚共识。与会多国工商界人士对记者表示，企业家大会为中外企业对接洽谈并签署合作协议搭建了有效平台，期待通过共建“一带一路”深化互联互通、推进数字经济合作、坚持绿色发展，谱写共同发展新篇章。

10月17日，“一带一路”企业家大会在北京召开。包括外国政府官员、国际组织和机构代表、外国商协会和中外知名企业负责人在内的1000多名代表参加大会。（新华社记者王毓国摄）

塞尔维亚是中国同欧洲国家友好关系的典范，两国在基础设施建设、产能等领域合作成果丰硕。塞尔维亚政府秘书长助理达尼耶尔·尼科利奇说，“塞尔维亚是共建‘一带一路’在欧洲最成功的范例之一”。过去10年来，塞经济取得长足发展，新建了不少基础设施，其中包括连接塞首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯的匈塞铁路。

尼科利奇表示，中国企业基础设施建设效率高质量优，塞尔维亚相信参与共建“一带一路”可以从中国学习到很多经验。共建“一带一路”不仅关乎经济发展，更关乎实现可持续发展目标，共建国家会一起努力使世界变得更加美好。

企业家看好传统领域合作，更将目光投向数字经济合作等新领域。瑞士赛德思集团董事长拉尼·贾卡斯说，“共建‘一带一路’对全球经济增长具有重要意义”，中国帮助许多国家建设桥梁、港口，助力当地实现互联互通。他表示，共建“一带一路”蕴含巨大机遇，集团对共建国家的矿业、医疗等多领域进行投资，并重点关注“数字丝绸之路”建设。

绿色发展也是企业家着力开拓的领域。津巴布韦商界人士奥德利娅·马坦吉带来多个项目，希望找到合作伙伴。她说，绿色能源备受关注，此次带来的风电项目是津巴布韦首个此类项目。共建“一带一路”对非洲的影响“非常真实”，期待“一带一路”助力发展中国家获得更多实实在在的进步。

这是10月17日拍摄的签约仪式现场。当日，“一带一路”企业家大会在北京召开。（新华社记者王毓国摄）

贝仕船舶管理（新加坡）有限公司总经理雷蒙德·彼得认为，共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，与近年来抬头的单边主义思潮形成对比。各国利用共建“一带一路”平台精诚合作，为人类共同利益而努力。他说，贝仕船舶管理公司深耕海运业，期待与合作伙伴一道，推动海运业绿色低碳可持续发展。

谈及共建“一带一路”为企业经营带来的变化，乌干达鲁芬斯集团首席执行官谢赫·阿里夫深有感触。他说，乌干达是一个内陆国家，港口很少。参与共建“一带一路”之后，乌干达企业向邻国及世界其他地方出口产品更加便利，企业经营更加顺畅。

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