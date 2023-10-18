新华社北京10月18日电 外交部发言人18日就《全球人工智能治理倡议》答记者问。

有记者问：10月18日，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中提出《全球人工智能治理倡议》，能否介绍具体内容？中方提出这一倡议有何特殊意义？

发言人说，人工智能是人类发展的新领域，带来重大机遇，也伴随着难以预知的风险挑战，需要国际社会共同应对。今天上午，习近平主席出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式，并在主旨演讲中宣布中方将提出《全球人工智能治理倡议》。这是中方积极践行人类命运共同体理念，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的具体行动。

发言人表示，倡议围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理中国方案，核心内容包括：坚持以人为本、智能向善，引导人工智能朝着有利于人类文明进步的方向发展；坚持相互尊重、平等互利，反对以意识形态划线或构建排他性集团，恶意阻挠他国人工智能发展；主张建立人工智能风险等级测试评估体系，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性；支持在充分尊重各国政策和实践基础上，形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架和标准规范，支持在联合国框架下讨论成立国际人工智能治理机构；加强面向发展中国家的国际合作与援助，弥合智能鸿沟和治理差距等。

发言人说，倡议就各方普遍关切的人工智能发展与治理问题提出了建设性解决思路，为相关国际讨论和规则制定提供了蓝本。中方愿同各方就全球人工智能治理开展沟通交流、务实合作，推动人工智能技术造福全人类。

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