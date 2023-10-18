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“报道不止在会场”——亚美尼亚记者的“一带一路”观察

2023年10月18日17:48 | 来源：人民网-国际频道
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亚美尼亚新闻通讯社记者帕鲁伊尔在“一带一路”高峰论坛新闻中心接受人民网专访。 人民网 褚梦琦 摄
亚美尼亚新闻通讯社记者帕鲁伊尔在“一带一路”高峰论坛新闻中心接受人民网专访。 人民网 褚梦琦 摄

人民网北京10月18日电 （褚梦琦、叶列娜）“近年来，亚美尼亚媒体对中国和共建‘一带一路’倡议的报道非常活跃。” 参加“一带一路”国际合作高峰论坛的亚美尼亚新闻通讯社记者帕鲁伊尔·西尼亚夫斯基说。他介绍，亚美尼亚南北公路是亚中两国在“一带一路”框架下的重要合作项目，通车后将使亚美尼亚南北两端的距离缩短一般。当地民众深切感受到“一带一路”倡议为国家带来的变化。

他介绍，近年来，亚美尼亚政府逐步推出吸引中国贸易投资的优惠政策。双方的互免签政策进一步促进了两国人文交流和商贸往来。与此同时，他也十分关注中国的发展动向，因为这些关乎两国合作的前景。

西尼亚夫斯基表示，这是自己第六次来中国参加大型会议的报道，他十分关注中国的内政外交政策，特别是对亚美尼亚的合作项目进展。他以中方投建的“南北公路”项目为例，该路段全长达556公里，横跨亚美尼亚南北两端，建成后将连通波斯湾和黑海。“我们将其称为‘生命之路’。亚美尼亚将因此成为国际交通运输网络的一部分，中方的货物也能借道运往欧洲。”帕鲁伊尔说，“各方都能从该项目中获益，中国对物流运输领域的认识富有远见。”

访谈中，帕鲁伊尔表示武术对自己具有特殊的意义。“中国武术给予我年少时的心灵启蒙。”他说，武术像一把钥匙，帮他打开了中国文化的大门。“我看过中国的四大名著，也研读中国的历史和政治类书籍。”

谈及自己对此次峰会的关注点，帕鲁伊尔说：“除了报道论坛进程和成果，我要以记者的视角观察在中国发生的一切。现在很多人对中国充满好奇，如中国人如何上班，日常生活是怎样的，如何在一个拥有十几亿人口的国家挤地铁……这些问题看似简单，但是很多人知之甚少。媒体人有责任将这些信息传递给受众。”帕鲁伊尔认为，当人们了解中国的文化、历史和国情，就会明白中国的处事逻辑，从而理解中国立场。

“当今世界充满了不确定性。唯一可以明确的是，现代科技终会将所有人链接在一起。”帕鲁伊尔表示，共建“一带一路”倡议促进了亚美尼亚经济的发展，增加了本国人就业机会。

(责编：崔越、杨牧)

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