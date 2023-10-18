人民网北京10月18日电 （崔译戈）10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛发布《中国“一带一路”贸易投资发展报告2013—2023》。该报告由商务部国际贸易经济合作研究院撰写，是该院自2018年起，连续第6年发布该系列报告。

《中国“一带一路”贸易投资发展报告2013—2023》封面。商务部国际贸易经济合作研究院供图

报告系统总结10年来共建“一带一路”在贸易往来、投资合作、发展合作、地方共建等方面的举措与成就。报告指出，共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，是共享全球发展红利的幸福之路、促进中外文化融通的文明之路、推动全球治理改革的合作之路。

报告强调，十年来，共建“一带一路”经贸合作不断走深走实。2022年，中国与共建国家进出口总额近2.9万亿美元，丝路电商、市场采购等新业态、新模式不断涌现，展现出强大韧性。2013—2022年，中国在共建国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别达到2万亿美元、1.3万亿美元，新型基础设施建设速度明显加快，为共建国家经济复苏带来新动力。国际发展合作强调“小而美”和惠民生，兼顾双边和多边渠道，注重时效性和本土化，援助理念不断转型升级，援助政策工具箱更趋丰富。

报告显示，十年来，共建“一带一路”合作领域纵深推进。数字合作缩小数字鸿沟，推动共建国家提升数字基础设施互联互通水平，提升数字发展能力。绿色合作助推低碳发展，中国与超过40个国家的150多个合作伙伴建立“一带一路”绿色发展国际联盟。卫生合作构建生命屏障，中医药为全球卫生治理贡献中国力量。创新合作挖掘增长动能，中国与80多个共建国家签署《政府间科技合作协定》，发起“一带一路”国际科学组织联盟，面向东盟、南亚等区域启动科技伙伴计划，让创新发展成果惠及更多共建国家。金融合作提供强力支持，中国出资设立丝路基金，并与相关国家一道成立亚洲基础设施投资银行；中资金融机构在共建国家提供的金融服务更加多元，人民币国际化有序推进。人文合作搭建民心之桥，文化互鉴渠道持续拓宽，教育合作成果日渐丰富，旅游合作稳步推进。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，商务部会同海关总署、国家税务总局、中国进出口银行和中国出口信用保险公司共同举办贸易畅通专题论坛。论坛邀请数十位共建国家政府官员、国际组织负责人、专家学者和一百多位工商界代表，聚焦推进高水平贸易畅通，从深化多双边经贸合作，加强海关、税务、金融支持保障作用，提升贸易投资自由化便利化水平等角度开展深入交流。

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