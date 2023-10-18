人民网 杨春燕

金秋时节的北京，来自世界各国的媒体记者齐聚在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛媒体中心，源源不断地将论坛盛况报道给所有关注这一盛会的人们。

中国是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴。今年正值共建“一带一路”倡议十周年，也是习近平主席提出建设更为紧密的中国—东盟命运共同体十周年。来自东盟国家的记者们自然格外关注这场盛事。在与记者的交谈的过程中，他们不约而同地提到了共建“一带一路”在促进东盟国家互联互通方面的积极作用。

泰国TOPNEWS电视台主播蓬萨婉·乍如潘（Phonsawan Jarupan）与记者交谈。人民网 杨春燕摄

来自泰国TOPNEWS电视台主播蓬萨婉·乍如潘（Phonsawan Jarupan）是首次报道“一带一路”国际合作高峰论坛，她表示，共建“一带一路”联通了包括泰国在内的多个国家，其利好是见得到、摸得着的。比如，得益于“一带一路”倡议，进出口货物的运输时间得以缩短。

共建“一带一路”十年来，始终将基础设施建设和互联互通作为优先发展方向。“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，中老铁路、雅万高铁等一系列标志性项目更是给所在国的老百姓们带来了真实可触的利益。作为沟通雅加达和万隆两大印尼活跃经济中心的重要桥梁，雅万高铁的顺利开通标志着印尼乃至整个东南亚地区迈入高铁时代。

印尼《辛加朗综合日报》记者班邦·苏利斯提奥（Bambang Sulistio）与记者交谈。人民网 杨春燕摄

来自印尼《辛加朗综合日报》记者班邦·苏利斯提奥（Bambang Sulistio）高度赞赏了共建“一带一路”项目给印尼带来的实际利好，例如刚刚开通的雅万高铁。

越南之声广播电台记者胡鸿行（音译）与记者交谈。人民网 杨春燕摄

越南之声广播电台记者胡鸿行（音译）尤为关注互联互通，她认为，“一带一路”倡议对包括越南在内的发展中国家尤为重要，越南期望通过建设公路等带动发展。

2016年，东盟领导人通过了《东盟互联互通总体规划2025》，此后中国与东盟国家领导人积极推进“一带一路”倡议与该规划的对接合作，并在2019年正式发布了联合声明。经过多年深耕，双方在基础设施领域的合作已取得了累累硕果。

北起中国云南省昆明市，南接老挝首都万象市，全长1000多公里、建有167座隧道、301座桥梁的中老铁路穿越众多山脉和河流，让中老之间“山不再高，路不再长”，也让老挝实现从“陆锁国”变“陆联国”的梦想。

全长600多公里，北起马来西亚与泰国边境的哥打巴鲁，向南至关丹后折向西行至巴生港，横穿马来半岛，正在如火如荼建设中的马来西亚东海岸铁路，在建成后将填补马来半岛东西两岸没有铁路贯通的空白。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛设置的三场高级别论坛中，其中一场的主题就是互联互通。相信未来，中国与东盟携手继续推进基础设施建设、促进互联互通，将会书写更多共建“一带一路”的辉煌篇章。

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