葡中工商会秘书长伯纳德·门迪亚接受采访。人民网记者 张荣摄

人民网北京10月18日电 （记者张荣、孟儒之）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行。论坛期间，中国贸促会、国务院国资委、全国工商联于17日共同举办“一带一路”企业家大会。本次大会有1200余位代表参会，中外代表约各占一半。

会后，葡中工商会秘书长伯纳德·门迪亚接受了人民网记者的专访，他表示，“一带一路”倡议缩小了各国之间的贫富差距，加强了彼此的贸易合作，积极传播了建设性言论，为我们搭建了合作对话平台。”

葡中工商会（CCILC）成立于1978年，是首家致力于促进中国与葡萄牙经贸关系发展的机构，旨在为两国企业与机构之间的合作创造有利条件。四十多年来，葡中工商会一直致力于激发两国经贸关系活力，为两国工商业之间搭建互联互通的桥梁。

作为葡中工商会秘书长，伯纳德认为，“一带一路”倡议有助于平衡各国之间的关系。他表示，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，这期间取得的成果有目共睹，惠及共建国家人民。

“‘一带一路’倡议为我们创造了良好的营商环境，我们也受惠于此。2018年，葡中两国正式签署共建‘一带一路’谅解备忘录，随后签署了18项具体举措，涉及经贸投资、经济技术等诸多领域，促进两国经济稳定发展，实现互利共赢。”伯纳德说。

提到促进中葡长期友好合作的纽带——澳门，他告诉人民网：“澳门特别行政区与葡语国家保持着悠久紧密的历史文化联系，它在各方面都推动着葡中关系发展。如今，通过大湾区、横琴、‘一带一路’倡议等，澳门进一步发挥着积极作用。”他还提到，今年是中国-葡语国家经贸合作论坛成立二十周年，该论坛也不断在促进中国与葡语国家之间的经贸关系持续发展。

在他看来，中葡两国经贸合作成果丰硕。“例如，葡萄牙在中国投资设立了车用纺织品工厂，这也是葡中两国经贸合作的成功案例。此次的企业家大会也旨在鼓励企业家拓展市场，建立伙伴关系。”

伯纳德表示，参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛让他获益匪浅，并指出，“一带一路”倡议有助于全球经济复苏，在城市基础设施建设和创造就业机会方面发挥着重要的作用。希望各国都可以坚持开放包容，共促发展。

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