人民网北京10月17日电 （孙鸿宇、晓琳）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，共建“一带一路”合作取得丰硕成果，惠及广大合作伙伴及亿万普通民众。

刚果（金）未来集团广播电视部记者雨果—恩泽扎在接受人民网采访时表示，“一带一路”倡议在刚果（金）深受欢迎。通过建设学校和医院等基础设施，刚果（金）实现转型。“中国带来了刚果（金）没有的技术，帮助当地人实现了变革。”

刚果（金）未来集团广播电视部记者雨果—恩泽扎接受人民网采访。人民网 孙鸿宇摄

恩泽扎表示，中国不仅“授人以鱼”，而且“授人以渔”。“以往的一些大型建设项目，几乎所有技术都是从国外引进，当地居民无法参与其中。现在，通过‘一带一路’倡议，当地居民切实参与项目建设，获得相关技术培训。以后，即使援非专家离开，他们也有了一技之长，可以自力更生。”

恩泽扎认为，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛有助于加强交流与合作，正是通过这样的活动，来自世界各地的记者才得以汇聚一堂，交流思想，结识新朋友，了解新文化。

恩泽扎衷心希望“一带一路”国际合作走深走实，不断取得新进展。“希望刚方能够与中国开展更多合作项目，进一步加强双边合作。”恩泽扎说。

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