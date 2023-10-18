人民网北京10月18日电 （孙鸿宇、晓琳）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举办。作为此次峰会的开场活动，17日下午，“一带一路”企业家大会如期举行。中外代表齐聚一堂，真诚交流，共谋发展。

法国共产党参议员热雷米—巴奇在接受人民网采访时表示，越来越多的中国投资者身影出现在法国工业、贸易、纺织等领域。“中法坚持互惠互利、共同发展，双方经济交流日益密切、频繁。”

法国共产党参议员热雷米—巴奇接受人民网采访。人民网 杨春燕摄

今年是提出共建“一带一路”倡议的第十个年头。十年来，“一带一路”从愿景倡议变为现实，从夯基垒台到持久发展，从谋篇布局的“大写意”转变为精湛细腻的“工笔画”，已成为受到国际社会普遍关注的国际公共产品和国际合作平台。巴奇表示，中国在国际舞台上发挥着越来越重要的作用，“与中国达成共建‘一带一路’倡议合作非常重要，许多国家与中国企业签署了合作协议，没有理由不参与。希望这条康庄大道能够继续发挥双向作用。”

十年间，各国工商界坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，聚焦高标准、可持续、惠民生的目标，务实开展互利合作。当被问及共建“一带一路”倡议对国际贸易的作用时，巴奇说：“国际贸易和国家间的商业交流行为影响着国家关系，往往被视为解决某些冲突的渠道。人们希望在此框架下制定互惠互利的合作协议，我认为这是一种良性的看待问题的方式。未来，可以助力解决很多难题。”

当前，世界百年未有之大变局加速演进，全球性挑战层出不穷，国际社会需要团结起来，推动高质量共建“一带一路”走深走实，不断取得新成果，拓宽各方携手前进的阳光大道。巴奇认为，此次的论坛是一个交流的机会，既与中国交流，也与所有共建国家交流。“今天在企业家大会上，我见到了很多国家的代表，这对法国极其重要。新冠肺炎疫情让世界陷入停滞，国际贸易遭受重创。此次论坛的举办恰逢其时，将助力国际贸易和国际业务繁荣发展。”

第三届”一带一路”国际合作高峰论坛是纪念共建“一带一路”倡议提出十周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。谈及对共建“一带一路”倡议的期待，巴奇表示，“过去十年硕果累累，我们对未来更加充满期待。如今我们需要一个更环保、更有社会责任感、更能满足人民愿望的新时代。接下来的几天，我将与法国代表团一起参观中国车企和其他领域的基础设施，我对此十分期待。2024年正值法中两国建交60周年，我相信，明年将迎来法中交流与合作的又一个高潮。”

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