人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国参议员：没有理由不参与共建“一带一路”倡议

2023年10月18日15:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京10月18日电 （孙鸿宇、晓琳）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举办。作为此次峰会的开场活动，17日下午，“一带一路”企业家大会如期举行。中外代表齐聚一堂，真诚交流，共谋发展。

法国共产党参议员热雷米—巴奇在接受人民网采访时表示，越来越多的中国投资者身影出现在法国工业、贸易、纺织等领域。“中法坚持互惠互利、共同发展，双方经济交流日益密切、频繁。”

法国共产党参议员热雷米-巴奇接受人民网采访。人民网 杨春燕摄

法国共产党参议员热雷米—巴奇接受人民网采访。人民网 杨春燕摄

今年是提出共建“一带一路”倡议的第十个年头。十年来，“一带一路”从愿景倡议变为现实，从夯基垒台到持久发展，从谋篇布局的“大写意”转变为精湛细腻的“工笔画”，已成为受到国际社会普遍关注的国际公共产品和国际合作平台。巴奇表示，中国在国际舞台上发挥着越来越重要的作用，“与中国达成共建‘一带一路’倡议合作非常重要，许多国家与中国企业签署了合作协议，没有理由不参与。希望这条康庄大道能够继续发挥双向作用。”

十年间，各国工商界坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，聚焦高标准、可持续、惠民生的目标，务实开展互利合作。当被问及共建“一带一路”倡议对国际贸易的作用时，巴奇说：“国际贸易和国家间的商业交流行为影响着国家关系，往往被视为解决某些冲突的渠道。人们希望在此框架下制定互惠互利的合作协议，我认为这是一种良性的看待问题的方式。未来，可以助力解决很多难题。”

当前，世界百年未有之大变局加速演进，全球性挑战层出不穷，国际社会需要团结起来，推动高质量共建“一带一路”走深走实，不断取得新成果，拓宽各方携手前进的阳光大道。巴奇认为，此次的论坛是一个交流的机会，既与中国交流，也与所有共建国家交流。“今天在企业家大会上，我见到了很多国家的代表，这对法国极其重要。新冠肺炎疫情让世界陷入停滞，国际贸易遭受重创。此次论坛的举办恰逢其时，将助力国际贸易和国际业务繁荣发展。”

第三届”一带一路”国际合作高峰论坛是纪念共建“一带一路”倡议提出十周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。谈及对共建“一带一路”倡议的期待，巴奇表示，“过去十年硕果累累，我们对未来更加充满期待。如今我们需要一个更环保、更有社会责任感、更能满足人民愿望的新时代。接下来的几天，我将与法国代表团一起参观中国车企和其他领域的基础设施，我对此十分期待。2024年正值法中两国建交60周年，我相信，明年将迎来法中交流与合作的又一个高潮。”

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部