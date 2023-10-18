人民网记者 黄培昭

图为非洲疾控中心总部大楼（一期）。中国土木工程集团有限公司供图

尽管已经过去好几个月，当塔梅尼医生回想起第一次踏入埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴非洲疾控中心总部大楼（一期）的场景时，仍然激动不已。

塔梅尼是埃塞俄比亚比绍夫图市综合医院的一名传染病医生，他的工作是深入到当地一线村庄，救治患有艾滋病、疟疾、黄热病等传染病的病人。塔梅尼经常免费为附近的村民做检查，普及传染病预防知识。日常工作中，他将病例数据收集、整理，发送到比绍夫图市的政府防疫部门，这些宝贵数据会统一汇总到非洲疾控中心，用来支撑后续的疾病研究。

塔梅尼说，他一直有个梦想就是能到非洲疾控中心工作。由于埃塞俄比亚乃至整个非洲医疗条件落后，每当看到病人痛苦死去，塔梅尼内心充满了担忧和无奈。一次偶然的电视新闻为他带来曙光，也让他有幸见证了一个伟大的建筑——非洲疾控中心总部大楼，这将改变他的生活和国家的健康未来。

2018年，塔梅尼从电视上得知，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上宣布将非洲疾控中心项目建成“旗舰项目”。这个消息让他感到无比振奋，他知道，这可能会是埃塞俄比亚医疗事业的转折点。

2020年，由中国铁建所属中国土木工程集团有限公司承建的中国援非盟非洲疾控中心动工建设，心系医疗卫生事业发展的塔梅尼开始时常驱车到疾控中心大楼的建设工地，看着这座建筑逐渐从图纸变为现实。

在这两年多的时间里，塔梅尼认识了许多其他医生同行，大家都期待着疾控中心总部大楼建成，因为这座大楼将为埃塞俄比亚公共卫生事业带来革命性变革。

随着大楼建成的日子临近，塔梅尼不断将这个好消息分享给病患。大家跟他一样，眼神里闪烁着希望的光。他深感非洲疾控中心就像一张巨网，紧密地连接着医生、患者和整个国家，传递着希望和梦想。

2023年1月11日，非洲疾控中心总部（一期）项目提前竣工。塔梅尼作为一名基层医生受邀参观。当他踏进大门时，眼前一片璀璨。高大的大厅、宽敞的走廊，所有设施都展现出现代化，随处可见的数字化屏幕，实时显示着各地传染病的统计数据。

塔梅尼还参观了疾控中心最重要的设施之一——生物安全实验楼，其中包括两个P3实验室、6个P2实验室和两个P1实验室。走在窗明几净的走廊，看到实验室里先进的各种实验仪器，塔梅尼的喜悦与激动之情溢于言表。他认真了解了各式仪器的功能和使用方法，并得知其中一部分设备由其他国家捐赠，世界各国对非洲医疗事业的支持，令他感动。

在位于八层的应急指挥大厅，一张巨大的显示屏吸引了塔梅尼的目光。屏幕上显示着非洲地图以及各种曲线图、柱状图、二维饼图等图表，新型冠状病毒、猴痘、埃博拉、登革热等传染病数据在这里一览无余。同时还配有专门的APP，可以让地方医生将疾病数据第一时间上传到应急指挥大厅，确保数据实时更新，为疾控决策提供依据。塔梅尼感叹道：“有了这座宏伟的建筑，我们医生的工作更加便利了，这将进一步整合非洲各个国家的疾控工作，助力提高非洲的整体防控效率。”

塔梅尼与很多同行进行了交流，大家有着不同的种族和家乡，但都拥有共同的梦想——在非洲疾控中心的助力下，为非洲的公共卫生事业发展作出更多贡献。

塔梅尼拾级而上，最终站在大楼的顶层，俯瞰着埃塞俄比亚的城市和乡村，他感到一种从未有过的骄傲。这座大楼，将成为国家公共卫生事业的中心，与世界上最先进的医疗设施接轨，成为埃塞俄比亚医疗事业的新起点。

回到自己的医院，塔梅尼将参观的所见所感分享给塔德塞院长，塔德塞院长也希望有机会去疾控中心总部参观。比绍夫图市综合医院的病人们也都知道了这座伟大的建筑，萌生了希望——他们当中的一些人或将能摆脱疾病缠身的厄运，他们的下一代将获得更加健康的童年。

中国援非洲疾控中心总部（一期）项目作为非洲大陆第一所拥有现代化办公和实验条件、设施完善的疾控中心，将进一步提升非洲疾病预防、监测和疫情应急反应速度，增强非洲公共卫生防控体系和能力，切实造福非洲人民，对构建中非卫生健康共同体具有里程碑意义。

图为非洲疾控中心总部大楼（一期）。中国土木工程集团有限公司供图

(责编：于洋、常红)