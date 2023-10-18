新华社开罗10月18日电 综述：“一带一路”的中东情缘

新华社记者

高耸巍峨的阿特拉斯山脉间，阿尔及利亚南北高速公路希法段畅通南北；非洲北角，位于突尼斯的中阿北斗中心照亮星河，联通中国与阿拉伯国家技术合作之路；人文交流、文明互鉴不断谱写佳话。共建“一带一路”的暖流涓涓流入中阿人民的心，赋予古老丝绸之路新的时代内涵……

地处亚非欧三洲交界地带，中东以其独特的地理区位、丰富的能源蕴藏、悠久灿烂的文明闻名于世。远望沙漠、眺望星空，共建“一带一路”的热潮在这里处处涌现，不断为地区发展增添新气象。

阿拉伯谚语说：“语言是叶子，行动才是果实。”展望未来，中东国家期待继续同中国加强共建“一带一路”合作，为促进世界和平与发展，推动多元文明互学互鉴，实现更广阔互利共赢作出新的贡献。

基建合作推进“硬联通”

设施联通是共建“一带一路”的优先方向。十年来，中国与中东国家在基础设施建设领域的合作不断加深，中国的施工技术与速度优势创造了一个个建筑奇迹。

作为埃及国家复兴计划的重要工程和中埃共建“一带一路”的重点工程，位于首都开罗以东约50公里的埃及新行政首都中央商务区项目已经在沙漠中拔地而起，显现雏形。该项目由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建，其中最引人注目的“标志塔”塔冠最高点为385.8米，被誉为“非洲第一高楼”，也被埃及总理马德布利称为埃及的“新金字塔”。

由中建集团承建的阿尔及利亚南北高速公路希法段穿越阿特拉斯山脉，是这条贯穿南北的交通大动脉中施工和技术难度最大的一段，其中包括阿尔及利亚最长的公路隧道和最长的公路桥。突尼斯、尼日利亚等6个国家的交通及工程部长曾来观摩，称赞该路段为“无可比拟的精品工程”。

中远海运港口阿布扎比码头是阿联酋阿布扎比港务局与中方合作建设的中东大型堆场自动化集装箱码头，采用人工智能技术成功开启了中东地区码头无人集卡实践。堆场自动化集装箱码头从动工到投产全过程仅用时13个月。展望未来，这里将打造成为中东和北非地区物流及航运中心和全球航运枢纽。

战略对接凸显“软联通”

十年来，许多中东国家将其发展战略与共建“一带一路”倡议对接，如埃及苏伊士运河走廊开发计划、沙特“2030愿景”等，形成一大批标志性、惠民生项目。

中企三峡国际在约旦的风电和光伏项目不仅为该国提供绿色电能，还有助于减少二氧化碳排放、节约用水。“中国在新能源发电等领域积累的先进经验可以启发约旦等一些化石能源短缺的国家探寻新的发展路径。”三峡国际约旦新能源项目国家经理穆罕默德·阿布·阿提耶说，中方的丰富经验持续助力以沙漠环境为主的中东国家开发绿色能源战略。

“中埃·泰达苏伊士经贸合作区地处亚非欧三大洲要津，地位得天独厚。”埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁说。目前，合作区内的逾百家中国企业分布在不同领域，在埃及重大项目建设中发挥了重大作用。贾迈勒丁表示，看好合作区的下一个15年，更乐见其成为埃中两国合作的百年品牌。

随着中国北斗卫星导航系统首个海外中心——中阿北斗中心落户突尼斯，近年来阿拉伯国家上空可见的北斗卫星越来越多，也照亮了中阿技术合作之路。共建“一带一路”为中国与作为中东地区主体的阿拉伯国家深化务实合作注入“润滑剂”和“催化剂”，双方各领域建设亮点纷呈，推动中阿战略伙伴关系蓬勃发展。

人文交流拉近“心联通”

阿尔及利亚、突尼斯、苏丹、科威特……中国援外医疗队60年来扎根许多中东国家，中国白衣天使架起友谊的桥梁，谱写了一个个大爱无疆的动人故事。新冠疫情暴发后，中国向埃及、伊拉克等中东国家提供抗疫援助，派出抗疫专家组。截至2022年10月的统计，中国已向阿拉伯国家提供新冠疫苗超过3.4亿剂。

相知无远近，万里尚为邻。2022年，阿拉伯民调网站“阿拉伯青年调查网”发表的调查报告显示，阿拉伯国家青年普遍视中国为最重要的朋友。

中华文明与中东地区多元文明交流互鉴的美好故事还在持续上演。北京国际图书博览会上“美猴王系列”丛书阿拉伯语国际版正式面世；讲述对口扶贫工作的热播剧《山海情》阿拉伯语版在阿联酋、埃及等多个阿拉伯国家播出……展现中国人民精神和智慧的故事正越来越多地进入阿拉伯国家民众的视野。

埃及知名汉学家、艾因沙姆斯大学中文系教授穆赫辛·法尔贾尼长期致力于中国文学研究，将大量中国典籍、小说推介到阿拉伯世界。在他看来，埃及同中国的文化交流近年来实现巨大飞跃，这些交流促进阿中民心相通，深化双方文明互鉴。（综合新华社驻中东地区记者报道，执笔记者：王昊）

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