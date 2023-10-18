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阿拉伯国家记者眼中的“一带一路”与中阿合作

2023年10月18日13:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月18日电 （曾书柔、瓦利德）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于17日至18日在京举行。本届高峰论坛有近四千名中外记者报名注册，其中包括1200多名境外媒体记者。在新闻中心，多位阿拉伯国家记者对人民网镜头阐释了他们眼中的“一带一路”及其框架下的中阿合作。

埃及记者胡达接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

埃及记者胡达接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

埃及记者胡达是第二次访问中国，此前她曾报道过中国两会。她表示，埃及是最早宣布参与共建“一带一路”的国家之一，埃及是共建“一带一路”的重要一员，“一带一路”也为埃及发展发挥了重大作用，例如，在埃及新行政首都的建设过程中，许多中国公司参与其中，作出了不可磨灭的贡献，彰显了中国速度、中国质量和中国效率。埃及人对“一带一路”倡议的后续发展充满了期待。

黎巴嫩记者艾哈迈德·阿卜杜拉接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

黎巴嫩记者艾哈迈德·阿卜杜拉接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

黎巴嫩记者艾哈迈德·阿卜杜拉认为，中国与阿拉伯国家关系历久弥新，经过“一带一路”十年发展，双方关系必将更上一层楼。他说，阿中关系是互利共赢的，十年来，所有人见证了阿中合作获得的长足发展，一批批合作项目得以签署和执行。作为一名记者，他在中国参加过许多论坛，在上海、宁夏等地，人们到处都在讨论如何更好推进阿中合作。他认为，中国给予了阿拉伯国家特别的重视，双方合作空间在未来必将得以拓展。

沙特记者法赫德·扎赫拉尼接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

沙特记者法赫德·扎赫拉尼接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

沙特记者法赫德·扎赫拉尼对人民网记者表示，“一带一路”倡议带动了阿中关系的发展，尤其是沙特与中国的关系突飞猛进。一些大项目纷纷落成，成为阿拉伯国家发展的一座座丰碑。得益于“一带一路”倡议，沙中贸易和文化交流空前繁盛，两国合作领域也从石油和天然气等传统能源，拓展到人工智能、大数据及其他新兴技术领域。

也门记者艾哈迈德·沙马里接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

也门记者艾哈迈德·沙马里接受人民网采访。人民网 瓦利德摄

来自也门的记者艾哈迈德·沙马里认为，“一带一路”国际高峰合作论坛是中国今年举办的最重要的国际活动，他期待并相信，本次论坛将取得高质量成果，为中国和阿拉伯国家发展作出贡献。他表示，作为新闻工作者，他将及时将论坛消息报道给阿拉伯国家的读者，并对论坛成果予以重点关注。

(责编：于洋、常红)

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