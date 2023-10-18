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联合国官员说加沙店铺食品存货只够维持四五天

2023年10月18日13:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月18日电 联合国一家机构的官员17日说，巴勒斯坦加沙地带食品短缺状况日益恶化，商店食品存货预计只够维持四五天。

　　这是10月16日在加沙地带南部城市汗尤尼斯拍摄的妇女。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　据法新社报道，世界粮食计划署中东地区事务新闻官员阿比尔·埃特法在视频记者会上说，加沙人道主义状况“每分钟都在恶化”，仓库内基本食品只够维持两周，而店铺中的存货只能支撑“数天，也许只有四五天”。由于安全问题和缺乏燃料，加沙地带5座面粉厂中，仅一座仍在运营，继而造成面包供应短缺，人们排队数小时才能买到。与粮食计划署签约的加沙23家面包店中，仅剩5家还在运营。

　　10月15日，在加沙地带南部地区，流离失所者排队购买大饼。新华社发（亚西尔·库迪摄）

　　另外，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处17日说，加沙地带全部医院的燃料储备预计仅能再维持24小时，一旦发电机因缺少燃料停止供电，数以千计伤病人员的生命将陷入“严重危险”。

　　联合国人权事务高级专员的发言人拉维娜·沙姆达萨尼同一天说，以色列封锁加沙地带和要求加沙地带北部居民撤离至加沙南部涉嫌违反国际法。

　　10月15日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，流离失所者暂时居住在当地一所学校里。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　沙姆达萨尼说，撤至加沙南部的民众缺乏食品、洁净水、医疗和药品以及其他基本物资和服务。

　　以色列军方13日以“人道主义原因”要求加沙地带北部上百万居民撤往南部地区，称以军将在加沙展开“重大”行动。

　　国际社会呼吁为加沙地带开辟人道主义通道。（惠晓霜）

(责编：贾文婷、燕勐)

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