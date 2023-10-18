青岛港，集装箱不断被起吊、装运，船来船往，繁忙而有序；青岛自贸片区，船舶海工、海洋生物医药等产业集群建设如火如荼；东方影都影视产业园，依托海边优美环境等优势，被誉为“中国科幻大片的摇篮”……10月16日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到青岛西海岸新区，处处可见这里经略海洋结出丰硕果实。

山东港口青岛港全自动化码头。喻思南摄

西海岸新区地处青岛市西南部，是全国第九个、山东唯一一个国家级新区。凭海而生、向海图强，近年来西海岸新区发展能级、综合实力、城市品质均跃上了新高度。

走进青岛自贸会客厅，沙盘展示的规划远景图吸引考察团驻足参观。“我们正在修建胶州湾第二海底隧道，还要建多条铁路线，交通区域优势将进一步凸显。”展厅工作人员介绍。

欧亚主流媒体考察团参观东方影都影视产业园。喻思南摄

2019年8月青岛自贸片区正式挂牌运营，全部位于青岛西海岸新区内。利用青岛口岸毗邻日韩、联通全球与“一带一路”双节点优势，青岛自贸片区持续深化“一带一路”沿线国家和地区在贸易、物流等领域的交流合作。今年1至6月，青岛自贸片区对“一带一路”沿线国家实现进出口额665.4亿元，同比增长18.9%。

走进东方影都影视产业园，浓浓的工业风扑面而来。前不久刚上映的《莫斯科行动》便是在这里以电影工业化的标准置景拍摄，将地下水宫、中俄列车换轨站、火箭基地1:1呈现出来。以东方影都为牵引龙头，西海岸新区高标准打造国内一流工业化拍摄基地，先后举办上合组织国家电影节、青岛影视博览会、世界电影之都影展等重大活动，在“一带一路”共建国家中的影响力不断提升。

欧亚主流媒体考察团观看西海岸新区《风从海上来》介绍片。喻思南摄

“太炫酷了”“城市活力十足”“下次还想来青岛”……在西海岸新区规划展馆，考察团沉浸式体验新区介绍片——《风从海上来》，一个个建设成果、一项项愿景规划“飞”入眼前，考察团纷纷点赞西海岸新区发展成果。据了解，2022年，新区的GDP达到了4691亿元，占青岛市经济总量的31.4%。今年1至7月份，全区对“一带一路”沿线国家进出口同比增长22.6%；吸引“一带一路”国家外商投资项目14个，利用外资275万美元。

海上来“风”，如何抓住？西海岸新区向改革、向制度创新要答案。以青岛自贸片区为例，这是里山东自贸试验区承接试点任务最多的片区，获批四年来，累计实践形成285项创新案例，12项获国务院、国家部委全国复制推广，52项在全省复制推广，有效激发高质量发展强劲动能。“我们对西海岸新区发展充满信心，期待考察团再来。”随行的新区工作人员说。

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