10月16日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到山东省青岛市，在青岛啤酒博物馆，考察团了解青啤百年历史，感受青岛啤酒文化。

考察团成员体验青啤博物馆互动项目

走进青岛啤酒百年前的老厂房、老设备之内，考察团成员“沉浸式”了解青岛啤酒的百年历史及工艺流程，从严谨详实的讲解中探索中国啤酒工业及青岛啤酒的发展史，在趣味盎然的互动中体会青岛独特的城市啤酒文化。吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》副总编辑妮娜·尼奇博洛娃表示，青岛啤酒博物馆将百年历史底蕴与当代时尚元素相结合，令她印象深刻。

考察团成员参观糖化车间不锈钢糖化设备

2023年是青岛啤酒建厂120周年，120年来，青岛啤酒积极“走出去”，向世界展示中国品牌的风采。“今日哈萨克斯坦”通讯社社长兼总编辑铁木尔·库瓦托夫表示：“青岛啤酒在哈萨克斯坦进口啤酒品牌中销量第一，颇受哈萨克斯坦人民喜爱。”目前，青岛啤酒已销往120个国家，构建了以欧洲、北美、东南亚为三角，覆盖共建“一带一路”国家和地区的全球性战略布局，高品质中国品牌闪耀国际市场。

(责编：贾文婷、燕勐)