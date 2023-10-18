10月16日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到山东省青岛市。走进山东港口青岛港，高度轨道吊在集装箱堆场往来穿梭，自动导引车在码头上快速行进，在智能管控系统A-TOS指挥下的全自动化集装箱码头一片繁忙景象。

青岛港全自动化集装箱码头远景

山东港口青岛港全自动化集装箱码头是亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，其自主研发的全自动化集装箱码头智能管控系统A-TOS，实现关键核心技术的完全自主可控。“目前码头平均装卸效率达到36.2自然箱/小时，最高效率达到60.18自然箱/小时”，山东港口青岛新前湾集装箱码头有限责任公司工会副主席王崇山向记者介绍道。自码头实现全自动化转型后，作业效率较传统码头提升30%，节省人力80%，“我们成为了全球第一个完全超过传统码头的自动化码头”，王崇山说。

码头单台桥吊正在进行装卸作业

“青岛港是一个非常重要的物流枢纽，在这里我亲眼见到了中国科技的发达，我要好好记录下来，回去讲给我们的读者听。”哈萨克斯坦KazTAG通讯社丝路新闻网主编克马尔?马山罗表示。“希望在未来，哈萨克斯坦与青岛港也能够达成合作。”哈萨克斯坦《实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫认真询问了石油、天然气等能源产品的运输状况，期待通过媒体的力量促进能源贸易往来。

考察团成员拍照记录青岛港全自动化码头布局

共建“一带一路”走过10年，青岛港借助山东港口一体化改革发展优势，发挥青岛港的平台优势，进一步完善提升联通“海上丝绸之路”沿线国家和地区的贸易航线网络，到目前为止，青岛港共开辟共建“一带一路”集装箱航线80余条，实现了欧美航线周周班、日韩航线日日班的航线密度，是中国北方港口航线多、密度最大的港口。

(责编：贾文婷、燕勐)