奔驰在雅万高铁上的动车组。中车青岛四方机车车辆股份有限公司供图

人民网雅加达10月17日电 （记者李培松）北京时间10月17日16时35分（印尼当地时间15时35分），中印尼合作的雅万高铁正式开通运营，一列由中车青岛四方机车车辆股份有限公司设计制造的高速动车组担当G1137次列车，载着乘客缓缓驶出雅加达哈利姆车站，这是中国高速动车组首次在国外投入商业运营，标志着印尼迈入高铁时代，中印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果。

雅万高铁动车组车体外观呈流线型，采用银、红色涂装，车身配有由印尼国宝级动物“科莫多龙”纹理抽象而来的红色多边形图案，因此被印尼民众亲切地称为“红色科莫多”。车厢座椅主色系为灰、红、蓝三色，取自印尼著名的“婆罗浮屠”塔、印尼国旗和海洋，每个座椅均嵌有印尼非物质文化遗产“巴迪克”风格的祥云图案。

中车青岛四方机车车辆股份有限公司雅万高铁动车组总体主任设计师张方涛介绍，作为首次在国外投入商业运营的中国高速动车组，雅万高铁动车组采用“复兴号”中国标准动车组先进成熟技术，根据印尼运行环境和线路条件，融合印尼本土文化设计制造，具有技术先进、安全舒适等特点。

雅万高铁动车组最高运营时速350公里，是世界商业运营速度最高的高铁列车之一。每列动车组编组8辆，设VIP、一等、二等座席，总定员601人，可重联运行。

列车智能化程度高。全车设有2500多个检测点，可对动车组所有关键系统进行实时监测、预警和诊断。此外，还专门配备了地震预警系统，可自动接收地震警报信息，指导司机自动采取减速、紧急停车等措施，提高行车安全性。

动车组采用高标准的耐腐蚀设计和先进防护技术，更好适应印尼高温高湿高盐雾气候环境，设置“高加速”模式，爬坡能力更强，能更自如地应对雅万高铁复杂坡道地形。

车厢服务设施完善、乘坐舒适。针对当地湿热天气，列车空调系统增加辅助除湿功能，可将车厢内温度控制在26℃以下，湿度持续保持在60%以下。座椅设有符合当地习惯的充电插座。车厢还配备了残疾人卫生间、盲文引导标识等无障碍设施和售货柜、咖啡机、微波炉等设备，为旅客提供良好乘车体验。

雅万高铁是印尼和东南亚第一条高速铁路，是中国“一带一路”倡议和印尼“全球海洋支点”构想对接、中印尼两国务实合作的旗舰项目，全线采用中国技术、中国标准。雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，线路全长142.3公里，设有哈利姆、卡拉旺、帕达拉朗、德卡鲁尔4座车站。

雅万高铁高速动车组正式投入商业运营后，为印尼带来全新的现代化高速交通方式，极大便利当地民众出行，同时带动周边商业开发和旅游产业发展，为当地经济社会发展注入加速度、提供新动能，对深化中印尼两国务实合作、加快推进中印尼命运共同体“实景图”建设，具有十分重要的意义。

动车组整装待发。中车青岛四方机车车辆股份有限公司供图

(责编：于洋、常红)