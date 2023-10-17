欧亚主流媒体考察团走进陕西 感受千年古都的文化魅力

人民网西安10月17日电 （记者杨倩）10月11至14日，由中共中央对外联络部和人民日报社联合主办的2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团走进陕西，近距离感受中国历史文化的魅力。

考察团参观了世界第八大奇迹秦始皇陵兵马俑，一睹2200多年前中国军队的威武雄姿；游览了中国四大皇家园林之一华清宫，领略1400多年前大唐长安的盛世繁华。

“非常震撼！秦始皇陵兵马俑展现了中国悠久的历史和中国人的精神气魄，今天有机会亲眼看到，实现了我多年的梦想。”今日白俄罗斯出版集团副社长兼副总编辑伊凡·西尼什金告诉人民网记者。塔吉克斯坦《真理报》总编辑娜塔利娅·多罗费耶娃表示，来到西安的第一天就爱上了中国，她说：“我的朋友曾经在中国留学，她极力推荐我一定要来中国看一看。华清宫美丽的园林和精彩的歌舞演出让我沉醉其中，中国文化灿烂辉煌美不胜收，我爱上了这里的一切。”

虎头鞋、皮影戏、窗花、泥塑、合阳面花、社火模型、华阴老腔、华山戏法……渭南悠久的农耕文化和绚烂多姿的民间艺术令外媒记者感到新奇又亲切。

在渭南市非物质文化遗产展示传习馆，俄罗斯金砖电视台摄像师帕维尔·波洛温卡不停地拍摄。初次来中国，他对渭南丰富多彩的民俗文化非常感兴趣。“所有的展品都很独特，尤其是渭南风情泥塑，每个模型都栩栩如生，我想让家乡人民也看到这些精美的艺术品。”格鲁吉亚“经济中心网”主编莉安娜·乔尔乔利亚尼看到墙上挂的红辣椒特别惊喜，她对人民网记者说，“在我的家乡人们也是如此晾晒辣椒，一模一样，我感觉很亲切！”

考察团成员观看了华阴老腔国家级非遗传承人张喜民携班社成员表演的《关中古歌》和《将令一声震山川》。俄罗斯塔斯社国际新闻主编亚历山大·帕霍莫夫全程站在舞台旁边欣赏。“我被震撼到坐不住，站起来怕影响后面的观众，于是在舞台旁边近距离观看。他们的表演直击我的心灵，让我久久难以忘怀。中国的民间艺术非常精彩，希望我们两国之间有越来越多的文化交流。”吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑纳拉雷·阿桑巴耶夫表示，他非常喜欢华阴老腔，“我的家乡也有类似的民间艺术，今天的演出让我觉得拉近了我们之间的距离。”

在宝鸡青铜器博物院，考察团成员感受西周青铜器文化，了解“中国”二字的由来。站在古潼关城楼上，考察团成员游览三河交汇的壮丽景色，身临其境感受潼关在战争史上的浓墨重彩。

阿塞拜疆国家通讯社总编辑艾贡·哈萨诺娃说：“中国非常重视保护历史文化，我相信铭记历史的国家会有更加美好的未来。在这里我看到了三千年前的青铜器，制作工艺非常精湛，古汉字“中国”像一副美丽的图画，令我印象深刻。”驻足于古潼关十二连城地形图前，哈萨克斯坦丝绸之路新闻社总编辑克马尔·马山罗感叹潼关之险要，“这里曾经进行了很多次战争，通过这些展品我仿佛看到了那段历史。中国对于历史古迹的保护做得很好，值得我们学习。”

此外，考察团还在百年老字号饭店品尝了当地丰富多样的美食，感受陕西历史悠久、风韵独特的饮食文化；在长安十二时辰沉浸式唐风市井生活街区体验西安的古今融合的特色文旅。

据悉，本次考察团以“加强媒体合作 共创美好未来”为主题，通过论坛、对话交流、实地参访等形式，在北京、陕西、山东进行为期12天的考察采访。共有来自阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等10国21家主流媒体的21位媒体负责人和资深编辑记者参加。

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