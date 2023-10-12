古巴的“人间伊甸园”——巴拉德罗海滩

古巴巴拉德罗海滩，在全球最大旅游评论网Trip Advisor评选的世界十大最美沙滩中名列第二，是古巴最受欢迎的热带风情旅游度假胜地，是凡涉足古巴的游客必选的旅游目的地。这里天蓝水清椰飘香，“渚清沙白鸟飞回”，全年对游客开放，被称为“人间伊甸园”和最佳热带度假天堂，常年吸引着来自欧洲、南美、加拿大和俄罗斯等许多国家的游客，其中来自加拿大的游客约占70%。

“一价全包”飞往巴拉德罗

2023年4月18日晨，我们和小女儿一家由多伦多皮尔逊机场出发，开启了疫情后的首次出行——古巴之旅。当日晨6时，乘太阳之翼（Sunwing）航空公司682航班直飞巴拉德罗，经过3个半小时航行，顺利抵达巴拉德罗机场。小女儿是我家的“文旅部长”，平时她负责我家的“家庭诗会”，一旦出行，她主管全部旅游事务。几个月前，她就向加拿大太阳之翼航空公司订妥了古巴之旅的全部行程。此行以在巴拉德罗海滩度假为主，七晚八天的费用“一价全包”，囊括往返直飞机票、七晚五星级酒店住宿、酒店全部餐饮酒水、享用酒店泳池及沙滩设施、观赏演出及参与娱乐活动、巴拉德罗机场专车及专职导游接送，人均1215加元。这是一种酷似海上邮轮的独特经营模式，只是在陆地度假而已。当然，若游客要离开酒店去哈瓦那旅游，也和邮轮登岸游览景点一样，由游客自费选择。

当日10时许抵达瓦拉德罗机场，这个机场是古巴第二大机场，仅次于首都哈瓦那的机场。他领我们登上专车，这是一辆中国产的宇通大巴。约行车半小时即到达下榻的五星级酒店。

沉醉于“人间天堂”，终日观赏蓝天碧海

巴拉德罗位于哈瓦那140公里处，在古巴西北部的伊卡克斯半岛上，长28公里，宽仅几百米，其形状颇似一个抛向大海的狭长鱼钩。这里植被丰盛、椰树婆娑、气候宜人、景色绮丽。在棕榈树环带密集耸立着约六十家星级酒店，酒店游客入住率很高，生意常年兴隆。巴拉德罗毗邻加勒比海，蔚蓝色的海水、明媚的阳光和长约25公里宽50-100米坡度缓长的白色细腻沙滩，是其所拥有的天然独特资源，使这里成为古巴最受欢迎的热带风情旅游度假胜地。

此次古巴之行，除了有一天半时间离开酒店，分别前往古巴首都哈瓦那和巴拉德罗小镇中心游览外，其余时间我们均在茅草蓬下的沙滩椅上观赏海景，身着泳衣在沙滩上漫步，也时而下海游泳，或在酒店的泳池中游泳戏水。

面对大海，其乐无穷。仰望天空，湛蓝湛蓝，云朵漂浮，诱人遐想；瞭望大海，碧绿碧绿，三色齐现，绿松石般的深蓝、浅蓝与深绿变幻无穷，清澈又层次多变的大海蓝得神奇、美得令人惊艳。在万顷碧波的海面上，悠然荡漾的一艘艘彩色帆船为大海锦上添花。放眼沙滩，洁白细腻，阳光普照，温馨宜人；泳衣、拖鞋、太阳帽几乎是沙滩客统一的惬意装束。有些游客在沙滩和躺椅上享受日光浴，有些游客扬帆出海垂钓或到深海区飘荡，勇敢者则乘动力滑翔伞升入高空飞行。巴拉德罗还是古巴12个优质潜水区之一，且水流和缓，在此潜水十分安全。

当然，来此度假的更多游客是享受沙滩、海风、日光浴或在近海畅游，即使不擅长游泳的人也能享受大海的恩赐，这里的海水常年水温25°C，向海里走出较远距离，海水也才漫至腰部，在海里漫步或戏水也很快乐。不下海的小朋友在沙滩上用心做沙雕，妈妈是第一观赏者，场景十分温馨。日落时分在海滩散步，不仅可俯身捡起片片色彩形态各异的贝壳，更能观赏与抓拍落日美景，留下最美好的回忆。

每天晚上，在下榻的酒店里，可自由观赏表演大厅上演的幽默喜剧和歌舞。在晚上表演的节目中，既能观赏民间流行的热歌劲舞，也可欣赏到高贵典雅的芭蕾舞。萨尔萨舞（salsa）在古巴很流行，它和阿根廷探戈、巴西桑巴一样，都是受西班牙弗拉明哥影响的拉丁风格舞蹈。表演中还有一种热带舞蹈，它是美洲与非洲舞蹈的结合，热烈、奔放，乐曲节奏较快，使观众感受到无尽的热情与快乐。每晚在酒店接待大厅的露台上也有小型音乐会，在欣赏音乐听歌的同时，不少游客会随着音乐翩翩起舞，重在参与，乐在其中。

小镇中心半日游

4月22日，阳光明媚，又是美好的一天。早餐后我们从酒店门口车站乘环形双层巴士去巴拉德罗小镇中心半日游。下车后，穿过市镇花园逛小商品市场，看到彩绘服装、奇特挂件、木制水杯与画盘……各种有创意的手工艺品和画作构思美妙、色彩鲜艳，件件彰显了古巴手艺人的智慧。

离开集市，我们到小镇海滨漫步，当日的大海格外平静，清澈碧蓝，美得醉人，在海滨漫步许久才依依不舍地离开。之后，走进小镇中心礼品店，店里主售商品是古巴两宝：朗姆酒和雪茄。售货员介绍朗姆酒可勾兑出多种鸡尾酒，我们选购了4瓶朗姆酒。小镇中心有多家餐厅、酒吧、咖啡厅，其规模不大，但环境优雅、供应品种繁多、服务周到， 各家小店都坐满了游客。

我们在一家咖啡店选了靠窗的位置坐下，边喝咖啡边观赏窗外道路上行驶的色彩明艳的老爷车、椰壳车和观光马车，同时还看到中国宇通大巴作为公交车在道路上往来穿行。咖啡店服务员介绍，古巴当下有很多老爷车，这些车都是在上世纪20-60年代之间美国制造的，已行驶了逾半个世纪，许多零件均已老化，内部也很破旧，但是古巴人用了鲜艳的车漆将车身油漆一新，更换了老旧零件让它起死回生。这些老爷车在道路上“招摇过市”，很受游客欢迎。

中午时分又乘双层巴士回到酒店，午餐小憩后，我们身着泳衣、拖鞋，头戴太阳帽回到沙滩，一如往常躺在沙滩椅上观赏海景，时而戏水、时而漫步，继续忘情地享受沙滩时光。（冯霄）

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