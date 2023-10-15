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王毅同土耳其外长费丹通电话

2023年10月15日22:12 | 来源：新华网
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新华社北京10月15日电 10月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同土耳其外长费丹通电话。

费丹表示，当前巴以冲突不断升级。土方认为应当阻止平民伤亡和流离失所，防止战火蔓延至整个地区甚至更大范围。当务之急是立即停火止战，同时寻求巴勒斯坦问题的长期和持久解决方案。任何离开“两国方案”的解决方法都不可行。土方不接受以色列对加沙平民实行惩罚措施，支持中方在安理会为寻求解决巴勒斯坦问题所作的努为，愿同中方共同寻求实现地区持久和平。

王毅表示，行使自卫权应当遵守国际人道法，不能以无辜平民伤亡为代价。当事方要保持克制，立即停火止战，寻求对话。必须保障加沙民众最基本的生存条件，尽快开辟人道救援通道。巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心，如果这一问题得不到公正、合理解决，中东也不可能实现持久和平。事实再次证明，解决巴勒斯坦问题的唯一出路就是确保安理会决议得到有效执行，“两国方案”真正落地。中方正同有关各方沟通协调，阻止战火扩大、避免人道灾难，将继续通过联合国和双边渠道向加沙地带提供紧急人道主义援助。中方将支持一切有利于推进落实“两国方案”的努力，愿就此同土方保持沟通，为动荡的国际局势注入更多确定性。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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