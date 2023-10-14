“汉语桥”俱乐部阿布扎比站揭牌仪式举行

人民网阿布扎比10月13日电 （记者任皓宇）13日，“汉语桥”俱乐部阿布扎比站揭牌仪式在阿布扎比哈姆丹·本·扎耶德学校举行。

中国教育部副部长陈杰在致辞中表示，阿联酋中文教学“百校项目”是中阿两国领导人亲自擘画、亲手推动的民心工程，从2019年正式启动以来，成果斐然，不仅成为中阿两国教育交流与合作的亮丽风景，更成为“一带一路”国家中文教育的品牌旗舰。“汉语桥”俱乐部落户哈姆丹·本·扎耶德学校可谓实至名归。中方将继续支持哈姆丹·本·扎耶德学校办好俱乐部，支持阿方推动深化“百校项目”早日实现目标。

阿联酋学校教育机构中文项目负责人法蒂玛表示，“汉语桥”俱乐部的成立体现了阿中之间的相互尊重和理解。“汉语桥”俱乐部致力于为更多的阿联酋学生提供优质的汉语学习服务，搭建一个促进语言和跨文化友好交流的平台。期待未来阿中开展更多文化活动，进一步促进文化交流。

据悉，“汉语桥”系列中文比赛自2002年举办至今，已吸引160多个国家和地区的150多万青少年参与，成为各国青年展示中文水平的重要舞台和中外语言文化交流的特色品牌。为了加强选手间的相互交流，中国教育部中外语言交流合作中心于2011年10月创办“汉语桥”俱乐部项目。此次在哈姆丹·本·扎耶德学校设立的“汉语桥”俱乐部阿布扎比站是海湾地区首家“汉语桥”俱乐部。

活动现场，来自哈姆丹·本·扎耶德学校的学生们带来了精彩的文化表演。

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