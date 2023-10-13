欧亚主流媒体考察团探寻陕西乡村振兴“密码”

人民网西安10月13日电 （记者杨倩）10月12日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团走进渭南，考察团先后赴渭南乡村振兴成果展示中心、潼关县城关街道办顺丰社区、顺丰社区光伏发电项目、顺丰社区软籽石榴产业园等地开展采访交流活动，探寻中国乡村振兴“密码”。

临渭葡萄、富平柿饼、白水苹果、蒲城酥梨、大荔冬枣……考察团成员在渭南乡村振兴成果展示中心看到150余种近500款特色农副产品、14个地标产品、5大类非遗传承产品以及渭南市农耕文化和农业发展成果。

吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》副总编辑妮娜·尼奇博洛娃表示，渭南的农耕文化久远深厚，农副产品丰富优质。她说：“吉尔吉斯斯坦有很多从中国进口的苹果、梨等水果，很受当地消费者欢迎。”土库曼斯坦《黄金时代》电子报社长梅拉特·别克穆拉多夫告诉人民网记者，在土库曼斯坦很少见到中国果蔬，他将向家乡人民介绍渭南的优质农产品。

近年来，渭南市农业投资集团有限公司（以下简称“渭南农投集团”）积极融入“一带一路”，与中亚国家开展合作。哈萨克斯坦主流媒体“今日哈萨克斯坦”通讯社社长铁木尔·库瓦托夫和《实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫专门找到渭南农投集团党组书记、董事长王涛交换联系方式，他们希望以媒体的力量促进哈中农业合作。

在潼关县，考察团一行赴城关街道办顺丰社区工厂、光伏发电项目、软籽石榴产业园，深入了解当地乡村振兴的产业项目。

俄罗斯塔斯社国际新闻主编亚历山大·帕霍莫夫表示，这是他第一次来到中国，尽管以前他知道中国发展成就显著，但看到渭南的农业发展成果，相信中国的未来会更好。他说：“俄中两国合作前景广阔，还有很多方面可以挖掘。今天考察的每一个点位都给我留下了深刻印象，非常高兴能亲眼看到这一切，感谢中方的邀请。”

哈萨克斯坦丝绸之路新闻社总编辑克马尔·马山罗表示，中国农村发展取得的成就归功于政府对农业、农村和农民发展问题的重视，哈萨克斯坦也非常重视农村发展问题，中国的脱贫经验值得哈萨克斯坦借鉴。“现在哈萨克斯坦也有光伏发电项目，设备都来自中国，我们在学习中国的发展模式。”马山罗笑着说。

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