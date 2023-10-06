人民网阿斯塔纳10月5日电 （记者李强）10月4日， “丝路情缘”影视节目展映活动在哈萨克斯坦阿塔梅肯电视台正式开播。中央广播电视总台影视译制中心主任王璐、亚欧总站副站长邵建光、中国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办邢芳芳、哈萨克斯坦阿塔梅肯电视台台长萨哈里亚诺夫等共30多人出席并见证了开播。

在“一带一路”倡议提出十周年之际，此次影视节目展映活动将在哈萨克斯坦电视频道、网站和社交媒体等多个平台，以哈萨克语和俄语两种当地语言，播出《美术里的中国》《山水间的家》《慢火车》和《味道中国·大海篇》等4部总台优秀影视节目，为哈萨克斯坦观众提供一个了解中国文化、艺术和生活的绝佳窗口。

阿塔梅肯电视台台长萨哈里亚诺夫表示，中国与哈萨克斯坦是友好邻邦，民心相通是两国关系发展的基础，通过本次影视节目展映活动能够增进哈萨克斯坦观众对中国人文和社会的了解，对于拉近两国民众距离具有重要意义。

此前，总台影视译制中心与乌兹别克斯坦复兴电视台在塔什干签署了“丝路情缘”中国影视节目落播协议。中国驻乌兹别克斯坦大使于骏、乌兹别克斯坦国家媒体协会主席兼乌新闻及大众传媒大学校长库德拉特霍贾见证签字。总台优秀影视节目乌兹别克语版近期也将在乌媒体陆续播出。

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