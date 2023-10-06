人民网曼谷10月5日电 （记者孙广勇）万象消息：10月4日，老挝国立大学孔子学院第十一届“中国电影周”巡展活动随着在万象市占萨旺中学的最后一场电影的放映结束而落下帷幕。此次“中国电影周”巡展自9月26日至10月4日共举办六场，老挝国立大学孔子学院中老方教师历时五天往返400多公里，分别在老挝国立大学孔子学院、万象中学孔子课堂、万荣民族中学孔子课堂、老挝国立大学附属中学孔子课堂，以及万象市潘曼中学和占萨旺中学两个中文教学点进行巡回展映，先后在六个展映点放映《奇迹·笨小孩》《宝莲灯》《花木兰》《长江七号》等经典中国电影，参与观影的师生达700余人。

此次“中国电影周”巡展放映活动受到各放映点老挝师生一致好评，师生们表示在观看电影欣赏精彩情节的同时，既学习了中文语言，锻炼了听说表达能力，也加深了对于中国和中国文化的了解，希望学好中文，以后成为中老友谊的参与者和传播者。

语言是文化传播与民心相通的载体和桥梁，不同的语言反映和记录了不同的文化风貌，而电影在不同文化交流互鉴中发挥着重要的作用，它可以跨越地域和国界，讲述人文历史和社会变迁，为观众带来多重情感和人生体验。同时，也可以架起一座友谊的桥梁，开启心灵之门，使不同文化背景的人们相互了解和欣赏。电影系列活动将中国文化的种子播撒在老挝学生的心里，使他们增强了学习中文和了解中国文化的动力。

据悉，老挝国立大学孔子学院“中国电影周”巡展活动已连续举办十一届，此次“中国电影周”巡展活动是是规模最大、展映地和参与人数最多的一次。值全球第十个“孔子学院日”来临之际，老挝国立大学孔子学院将持续开展中文歌曲大赛、中华经典诵读大赛、汉字书写大赛等一系列中国文化体验活动，讲好中国故事，传播好中国声音，促进民心相通，赓续中老友谊传承。

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