人民网斯德哥尔摩10月5日电 （记者殷淼）瑞典皇家科学院4日宣布，将2023年诺贝尔化学奖授予蒙吉·巴文迪、路易斯·布鲁斯和阿列克谢·叶基莫夫，以表彰他们在“发现和开发量子点”方面做出的贡献。

瑞典皇家科学院发布的一份媒体声明表示，2023年诺贝尔化学奖获得者成功地发现和开发了如此小的粒子，这些被称为量子点的粒子现在在纳米技术中非常重要。

诺贝尔化学委员会主席约翰·阿奎斯特说：“量子点具有许多迷人和不寻常的特性。重要的是，它们根据大小有不同的颜色。”

据介绍，量子点正在为人类带来许多福祉。研究人员认为，在未来，它们可以为柔性电子产品、微型传感器、更薄的太阳能电池和加密的量子通信做出贡献。

蒙吉·巴文迪，1961年出生于法国巴黎。1988年获得美国伊利诺伊州芝加哥大学博士学位。现任美国麻省理工学院教授。

路易斯·布鲁斯，1943年出生于美国俄亥俄州克利夫兰。1969年获得美国纽约哥伦比亚大学博士学位。现任美国纽约州哥伦比亚大学教授。

阿列克谢·叶基莫夫，1945年出生于前苏联。1974年获得俄罗斯圣彼得堡Ioffe物理技术研究所博士学位。是美国纳米晶体技术公司的前首席科学家。

(责编：王禹蘅、常红)