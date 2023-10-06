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中国大使代表近80国在人权理事会呼吁保障老年人权利、让所有老年人享有幸福晚年

2023年10月06日09:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林10月5日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：10月4日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第54届会议代表近80国作共同发言，呼吁完善社会保障，促进老年人权利，让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年。

共同发言指出，随着全球人口老龄化进程加速，社会保障可持续性不足、养老服务地区间不平衡、老年人遭受歧视等问题日益突出，如何完善社会保障、促进和保护老年人权利成为各国亟需解决的重要议题。

共同发言强调，今年是《世界人权宣言》通过75周年、《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年、《马德里老龄问题国际行动计划》通过21周年。各方应以此为契机，采取切实措施解决老年人面临的困难，不让任何一个人掉队。

共同发言提出三点主张。一是健全社会保障体系，积极应对人口老龄化。二是完善养老服务体系，不断提高老年人的获得感、幸福感、安全感和满足感。三是推进无障碍设施建设，促进和保护老年人各项权利。

(责编：王禹蘅、常红)

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