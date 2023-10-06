新华社北京10月5日电 美国政界消息人士4日向媒体披露，美国国会众议院民主党籍前议长南希·佩洛西被逐出国会办公室，此举“推手”是她的共和党籍继任者凯文·麦卡锡，目的是报复民主党人站在共和党极端保守派一边共同把麦卡锡赶下台。

佩洛西3日发表声明说，众议院临时议长帕特里克·麦克亨利限令她4日结束前把国会大厦内的办公室腾出来。前众议院多数党领袖、民主党籍议员斯特尼·霍耶也收到同样要求。

共和党籍议员加勒特·格雷夫斯4日告诉记者，麦卡锡将搬进佩洛西腾出来的办公室。

美国有线电视新闻网4日援引两名共和党籍消息人士的话报道，作为麦卡锡的坚定盟友，麦克亨利按照麦卡锡的意愿发出“搬迁令”。接近佩洛西和霍耶的消息人士表示，此举是报复众议院民主党议员与少数共和党极端保守派议员3日投票罢免麦卡锡的议长职务。格雷夫斯称民主党人咎由自取：“我不知道他们为什么抱怨。现在的情况都是他们造成的。”

佩洛西3日在加利福尼亚州，称她来不及在限定时间内赶回华盛顿收拾私人物品、腾出办公室。“共和党新的领导人有那么多重要决定需要做，我们所有人也正迫切期待这些决定，但新的临时议长首先做的事情之一就是命令我立刻腾出在国会大厦的办公室。”佩洛西抱怨道。

众议院3日以216票赞成、210票反对的结果通过罢免麦卡锡的决议。这项决议由共和党籍众议员马特·盖茨提出，他和另外7名共和党人以及全部参与表决的208名民主党人一起投下赞成票。

9月30日，麦卡锡支持的短期拨款法案在国会获通过，美国政府暂时逃过“关门”危机。但法案不包括共和党极端保守派所提大幅削减联邦政府开支、加强边境管控要求。共和党极端保守派指责麦卡锡违背承诺、向民主党人妥协。

麦卡锡曾对保住议长之位展露信心，称“我能挺过来”。但众议院民主党人3日在表决前开会，罗列麦卡锡的“劣迹”，包括：2021年1月6日国会大厦骚乱事件后，麦卡锡投票支持推翻2020年总统选举结果；背弃与民主党籍总统约瑟夫·拜登达成的债务上限和预算协议；与共和党籍前总统唐纳德·特朗普保持友好关系；在缺乏确凿证据前提下决定启动对拜登的弹劾调查。众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯指示民主党人不要“保”麦卡锡。

美国有线电视新闻网说，临时拨款法案11月就到期，麦卡锡遭罢免风波危及两党今后的合作。一名共和党议员披露，由两党议员组成的众议院“问题解决者核心小组”中的共和党人正在考虑“集体退出”。这一小组的职责包括为联邦政府拨款制订计划。

该小组的共和党籍联席主席布赖恩·菲茨帕特里克称，两党合作遭遇“重大打击”，“一小群极端分子在更多推动者的支持和教唆下把个人恩怨和政治私利置于国家利益之上”。（惠晓霜）

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