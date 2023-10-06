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美国众议院共和党人急寻新议长

2023年10月06日09:27 | 来源：新华网
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新华社北京10月5日电 美国国会众议院议长凯文·麦卡锡历史性遭罢免让“群龙无首”的共和党人急于推出新议长。众议院多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯和司法委员会主席吉姆·乔丹4日均公开表示要角逐这一职位，党内竞争格局由此初现雏形。

两人参选

斯卡利斯和乔丹4日发表致同僚的公开信，各自表达参选意愿。按《华盛顿邮报》和路透社说法，斯卡利斯属建制派，乔丹相较而言更激进。

斯卡利斯曾出任众议院共和党党鞭8年，被不少共和党人视作“符合逻辑的”麦卡锡继任者。与麦卡锡相比，斯卡利斯对共和党籍前总统唐纳德·特朗普更忠诚。在罢免风波中，身为麦卡锡“副手”的斯卡利斯没有向麦卡锡伸出援手。

《华盛顿邮报》称，一些共和党人3日晚得知麦卡锡无意再次竞选议长后，开始鼓励斯卡利斯参选。

鉴于斯卡利斯的身体状况，他能否胜任议长之职引发担忧。斯卡利斯现年57岁，8月宣布确诊多发性骨髓瘤，正接受治疗。斯卡利斯当时说，这一癌症发现及时、可医治，他打算继续在众议院任职。2017年6月，斯卡利斯还曾遭一名对共和党不满的枪手袭击，一度生命垂危。

乔丹现年59岁，是极端保守派“自由核心小组”创始成员，他所领导的司法委员会正参与众议院针对民主党籍总统约瑟夫·拜登的弹劾调查。今年1月的众议院议长选举中，一些反对麦卡锡的极端保守派议员曾提名乔丹出任议长。

共和党内一些温和派认为乔丹过于倾向右翼，而一些极端保守派又认为他与麦卡锡太亲近。斯卡利斯也被指可能难以协调共和党内不同派系的立场。

多人观望

据《华盛顿邮报》报道，另有多名共和党人有意参选，包括众议院共和党党鞭汤姆·埃默。他的优势在于，可能赢得极端保守派议员的支持。

一些共和党人指出，埃默似乎想先观望斯卡利斯和乔丹的对决，如果两人都无法获得足够支持，他再宣布参选。眼下，埃默有意角逐斯卡利斯可能空出的多数党领袖职位，对手可能是党内“四把手”爱丽丝·斯特芬尼克。

另一个“观战”的潜在参选人是同样在年初获极端保守派推举的拜伦·唐纳兹。共和党内最大党团共和党研究委员会的主席凯文·赫恩也放风称，他有能力胜任议长，并凭借其商务管理经验为该职位带来新风气。

众议院议长是美国政坛“三号人物”，排位仅次于美国总统、副总统。议长职责包括设置和主持国会议程，具有重要政治影响力。

麦卡锡3日遭罢免后，众议院即刻休会。据路透社报道，众议院共和党人定于10日听取参选人发表竞选演说，11日表决新议长人选。新议长须经众议院全院投票表决产生，任期将在2025年1月结束。众议院民主党人预计提名众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯参选。

都怪规则？

麦卡锡遭罢免引发共和党震惊的同时，也让不少人开始关注对这一事件走向产生重要影响的罢免动议规则。

据路透社报道，2019年前，任何一名众议员都可以提出撤换议长的罢免动议，两任共和党籍议长约翰·博纳和保罗·瑞安均遭遇议员以罢免动议相威胁。此后，民主党籍时任议长南希·佩洛西推动更改规则，规定罢免动议需获过半数议员支持才能诉诸全院表决。

只是，麦卡锡为赢得年初议长选举，被迫向极端保守派作出重大妥协，再次把提出罢免动议所需的议员人数调低至一人，这为麦卡锡遭罢免埋下伏笔。

不少共和党温和派人士4日呼吁重新修改规则。麦卡锡盟友加勒特·格雷夫斯说，现有规则结构“完全不能正常运转”，罢免动议会让有能力出任议长的人望而却步。

拥有70多名成员的共和党温和派党团“主街核心小组”把罢免动议称为“卡脖子”规则，要求新议长竞选人想办法避免重蹈覆辙。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔向众议院同僚提出唯一一项建议：“不管谁当新议长，废掉（现有）罢免动议（规则）。”

今年以来，美国政坛先后上演债务上限危机、政府几近“停摆”以及众议院议长遭罢免，让华尔街持续看衰美国政治治理能力。路透社与益普索集团4日公布的最新民意调查显示，64%美国受访者认为，华盛顿政客无法“为国家利益搁置党派分歧”。（海洋）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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