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IMF总裁：IMF改革应更好反映全球经济变化

2023年10月06日09:26 | 来源：新华网
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新华社伦敦10月5日电（记者赵修知）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前表示，国际货币基金组织应作出改革，以更好反映过去10年的全球经济变化。

格奥尔基耶娃是在接受英国《金融时报》专访时作出这一表示的。她说，国际货币基金组织“有必要不断作出改变，以反映世界经济的变化”。她对实现IMF投票权改革目标表示乐观。

《金融时报》的报道说，目前，中国在国际货币基金组织中约6%的投票权与中国在世界经济中的影响力并不相符，中国经济占世界经济的比重约为此数字的三倍。就一般意义而言，国际货币基金组织成员在这一组织中的份额应基于其在世界经济中的地位。现阶段，中国在国际货币基金组织中的份额少于日本，但中国在全球经济中的占比已高于日本。

格奥尔基耶娃在接受采访时还呼吁，在全球经济增长乏力背景下，各成员应向国际货币基金组织提供更多资源，用来援助那些陷入困境的国家，避免“毁灭性”后果。

国际货币基金组织上一次通过份额和治理改革方案是在2010年。这一方案于2016年生效，中国从那时起成为国际货币基金组织第三大股东，份额占比排在美国和日本之后。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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