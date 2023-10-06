新华社开罗10月5日电 通讯：假期出境游中国游客为埃及旅游业注入动能

新华社记者姚兵

这几天，无论是首都开罗的金字塔、南部卢克索的神庙、沙姆沙伊赫的红海游轮，还是马特鲁的海滩，埃及各大热门旅游景点都有中国游客的身影。

正在马特鲁陪同中国游客的埃及导游哈桑告诉新华社记者，今年以来，到埃及的中国游客数量不断增多，特别是近期赶上中国中秋国庆假期，很多中国游客选择到埃及旅游，这让他每天都过得很充实。

“我最近基本没有休息日，接待的中国旅游团有时候七八人，有时候十几人。”哈桑面带笑容地说，“虽然很忙很辛苦，但我非常开心。希望更多中国游客到埃及来，帮助埃及旅游业发展。”

来自中国深圳的谭楚丹和朋友们一行七人，在开罗、阿斯旺、卢克索、沙姆沙伊赫等地游览。他们在尼罗河畔度过了中秋佳节。“当天行程正好是在尼罗河上坐游轮，傍晚参观了神庙，我们一起在神庙里赏月。”谭楚丹说，晚上回到游轮后，大家一起煮茶，品尝国内带来的月饼。

“假日期间中国游客出境旅游，为世界旅游业复苏作出贡献。”上埃及文化旅游营销委员会主席穆罕默德·奥斯曼说，“中国游客对了解埃及文明有极大热情，他们的到来有助于重振埃及旅游业。”

奥斯曼说，为帮助中国游客顺畅出行，埃及旅游部门积极协调，在一些古迹、神庙和酒店设置中文标识，并提供大量中文导游。

“中国人口众多，中国市场是世界旅游业的宝库。”埃及旅游和文物部考古督察艾哈迈德·阿米尔说，旅游和文物部非常希望吸引更多中国游客来埃及。

阿米尔说，不少中国游客的旅游计划为10至15天行程，包括在红海度假胜地逗留几天，并参观金字塔、卢克索和阿斯旺的神庙、高坝等。

“埃及气候温暖，拥有美丽的海滩和众多古迹，近年来基础设施也不断改善。”他说，希望埃及成为“越来越多中国游客的理想目的地”。

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