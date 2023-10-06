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普京：“一带一路”倡议具有广阔发展前景

2023年10月06日09:12 | 来源：新华网
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新华社俄罗斯索契10月5日电（记者赵冰 刘恺）俄罗斯总统普京5日在俄南部城市索契表示，“一带一路”倡议具有广阔发展前景。

普京当天在索契出席了俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会。他在回答新华社记者提问时说，中国经济保持增长，中国依然是世界经济的重要引擎之一。“一带一路”倡议具有广阔发展前景，俄中两国正在推动落实欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接合作。

普京强调，俄中两国合作如今依然是稳定国际局势非常重要的因素之一。俄中双方不会建立任何小集团，而是对自己周边发生的事被迫做出反应。

此外，普京在回答嘉宾提问时还表示，俄中两国正在合作建设公路和铁路，在工业生产领域也正在开展务实合作，在双边贸易上双方发挥着互补作用。

瓦尔代国际辩论俱乐部成立于2004年9月，每年举办一次年会，是世界各国政治家、学者交流互动的重要平台。今年的年会于10月2日至5日举行，主题为“公平的多极化：如何确保所有人的安全与发展”，来自42个国家和地区的约140名代表出席。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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