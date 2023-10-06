新华社安卡拉10月5日电（记者王腾飞）土耳其国防部5日晚发表声明说，土耳其军队当天对叙利亚北部的“恐怖分子”进行了空袭，摧毁数十个目标。

声明说，土军当晚空袭了叙利亚北部代里克等地区，摧毁油井、堡垒、洞穴等30个目标，并“消灭很多恐怖分子”。

这是土耳其首都安卡拉日前发生炸弹袭击后，土耳其首次对叙利亚北部发动空袭。此前，土军分别于1日、3日和4日晚对伊拉克北部的库尔德工人党武装目标进行了空袭。

10月1日，两名袭击者在位于安卡拉的土内政部安全总局大门前实施炸弹袭击，造成两名警察受伤。一名袭击者被炸身亡，另一名袭击者被警察打死。4日，土耳其内政部宣布，通过DNA技术确认两名参与安卡拉炸弹袭击事件的袭击者为库尔德工人党成员。土耳其外长菲丹说，两名袭击者来自叙利亚。伊拉克境内库尔德工人党及叙利亚北部库尔德武装“人民保护部队”所控制的基础设施与能源设施已成为土耳其军队的“合法”打击目标。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。近年来，土耳其多次跨境打击库尔德武装势力。

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