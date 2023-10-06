新华社联合国10月5日电 出席第78届联合国大会裁军与国际安全委员会（第一委员会）的中国代表团团长、外交部军控司司长孙晓波5日在会议一般性辩论上发言，全面阐述中国对国际安全形势的看法及在全球战略稳定、核裁军、防扩散等问题上的政策主张。

孙晓波表示，当前，国际安全领域零和博弈、阵营对抗等冷战思维卷土重来，地缘冲突加剧，冲击全球战略平衡与稳定。一些国家追求绝对军事优势，加快发展先进作战能力，加紧打造“技术铁幕”，人类社会面临前所未有的多重安全困境。

孙晓波说，今年是中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体十周年。历史与实践充分证明，当今世界是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。各国人民企盼一个持久和平、普遍安全的世界。习近平主席提出全球安全倡议，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践，为实现世界持久和平提供了中国方案。

孙晓波强调，面对新形势新挑战，各方应共同维护全球战略稳定，减少战略风险。不首先使用核武器政策应得到普遍实施。核裁军应继续遵循公平合理、逐步削减、向下平衡原则，以及“维护全球战略稳定”和“各国安全不受减损”原则，理性务实、循序渐进加以推进。坚定捍卫以《不扩散核武器条约》为基石的国际核裁军和核不扩散体系，平衡推进条约三大目标。更好统筹安全与发展，加强网络、外空、人工智能等新兴技术治理。国际社会应反对“合则用，不合则弃”等实用主义态度，维护现有多边裁军机制的权威性和有效性。

孙晓波并就和平利用科技、伊朗核问题、朝鲜半岛核问题、美英澳核潜艇合作、日本福岛核污染水排海等问题阐述了中方立场。

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